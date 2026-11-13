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CUIDADO!

Embasa faz alerta após golpe com cobrança falsa; veja como identificar

Mensagem ameaça cortar o fornecimento de água, caso não seja feito pagamento via pix

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
E-mail simula contas de água falsas.
E-mail simula contas de água falsas. - Foto: Embasa/Reprodução

Cuidado se você recebeu algum e-mail da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) recentemente. Nesta sexta-feira, 13, a companhia emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe envolvendo supostas cobranças falsas de contas em atraso.

A mensagem ameaça suspender o fornecimento de água caso o consumidor não quite o débito exclusivamente por Pix e utiliza um endereço eletrônico semelhante ao usado pela empresa.

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Em entrevista ao G1, o gerente de Relacionamento com o Cliente da Embasa, João Ricardo Souza, orientou os consumidores a conferir a autenticidade das cobranças pelos canais oficiais da empresa antes de realizar qualquer pagamento.

“Acabamos de identificar a circulação de alguns e-mails fraudulentos e orientamos nossos clientes a não realizar o pagamento antes de conferir a autenticidade das cobranças por meio dos canais oficiais de atendimento da empresa. É fundamental verificar todos os dados antes de efetuar qualquer pagamento, para evitar transferências em nome de terceiros”, alertou.

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Como identificar cobranças falsas da Embasa?

Uma das formas de evitar cair no golpe é conferir os dados da instituição antes de concluir o pagamento. A empresa orienta os clientes a observar os seguintes detalhes:

  • Pix: o CNPJ informado deve ser o da Embasa (13.504.675/0001-10), e a instituição recebedora precisa aparecer como BCO Citibank S.A.
  • Código de barras: os primeiros dígitos devem ser sempre 82.

Quem precisar consultar ou emitir a segunda via da conta pode utilizar o site, por meio do Atendimento Virtual, ou recorrer ao teleatendimento e ao WhatsApp, ambos disponíveis pelo número 0800 0555 195.

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Tags

E-mail fraudulento Embasa golpe

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