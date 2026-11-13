Embasa faz alerta após golpe com cobrança falsa; veja como identificar

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Cuidado se você recebeu algum e-mail da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) recentemente. Nesta sexta-feira, 13, a companhia emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe envolvendo supostas cobranças falsas de contas em atraso.

A mensagem ameaça suspender o fornecimento de água caso o consumidor não quite o débito exclusivamente por Pix e utiliza um endereço eletrônico semelhante ao usado pela empresa.

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Em entrevista ao G1, o gerente de Relacionamento com o Cliente da Embasa, João Ricardo Souza, orientou os consumidores a conferir a autenticidade das cobranças pelos canais oficiais da empresa antes de realizar qualquer pagamento.

“Acabamos de identificar a circulação de alguns e-mails fraudulentos e orientamos nossos clientes a não realizar o pagamento antes de conferir a autenticidade das cobranças por meio dos canais oficiais de atendimento da empresa. É fundamental verificar todos os dados antes de efetuar qualquer pagamento, para evitar transferências em nome de terceiros”, alertou.

Como identificar cobranças falsas da Embasa?

Uma das formas de evitar cair no golpe é conferir os dados da instituição antes de concluir o pagamento. A empresa orienta os clientes a observar os seguintes detalhes:

Pix: o CNPJ informado deve ser o da Embasa (13.504.675/0001-10), e a instituição recebedora precisa aparecer como BCO Citibank S.A.

o CNPJ informado deve ser o da Embasa (13.504.675/0001-10), e a instituição recebedora precisa aparecer como BCO Citibank S.A. Código de barras: os primeiros dígitos devem ser sempre 82.

Quem precisar consultar ou emitir a segunda via da conta pode utilizar o site, por meio do Atendimento Virtual, ou recorrer ao teleatendimento e ao WhatsApp, ambos disponíveis pelo número 0800 0555 195.