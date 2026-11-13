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INSS oferece 236 vagas para atendimentos na Bahia neste fim de semana

Interessados devem realizar o agendamento pelo site ou aplicativo Meu INSS

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Interessados devem realizar o agendamento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.
Interessados devem realizar o agendamento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. - Foto: INSS/Divulgação

Quem precisa passar por perícia médica ou avaliação social poderá aproveitar o mutirão realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelo Ministério da Previdência Social neste sábado, 14, e domingo, 15. Ao todo, serão oferecidas 7.959 vagas em agências de diferentes regiões do país. Na Bahia, são 236 oportunidades, sendo 60 para perícias médicas e 176 para avaliações sociais.

A ação busca ampliar o número de atendimentos e reduzir a espera de pessoas que precisam passar por essas etapas para ter os pedidos de benefícios analisados.

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Os interessados devem realizar o agendamento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Não é necessário comparecer diretamente à agência, já que o atendimento depende de marcação prévia.

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Distribuição das vagas na Bahia

As 236 vagas disponibilizadas no estado estão divididas em duas modalidades:

  • Perícia médica: 60 vagas, sendo 35 em Irecê e 25 em Brumado;
  • Avaliação social: 176 vagas, distribuídas entre Feira de Santana (80), Salvador (56, na agência de Brotas) e Itabuna (40).

A perícia médica é utilizada pelo INSS para avaliar condições de saúde que podem dar direito a benefícios previdenciários e assistenciais. Já a avaliação social considera fatores sociais e ambientais que fazem parte da realidade do solicitante. O procedimento também é utilizado na análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência.

Segundo o instituto, mesmo nas agências com vagas destinadas apenas às perícias médicas, assistentes sociais estarão disponíveis para oferecer suporte.

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Tags

INSS mutirão perícias médicas

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