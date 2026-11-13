INCÊNDIO
Incêndio atinge galpão de empresa no CIA, em Simões Filho
Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar resgate no local
Por Franciely Gomes
| Atualizada em
Um incêndio atingiu um galpão no Centro Industrial de Aratu (CIA), localizado em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira, 13. De acordo com informações preliminares, funcionários trabalhavam no local antes do ocorrido.
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para conter as chamas, que se espalharam pela estrada e empreendimentos vizinhos. Não há registros de feridos no local.
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Procurada pela equipe de reportagem do A Tarde, o Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi registrada em um galpão de materiais recicláveis e eles estão com duas viaturas no local. A causa do incêndio só será divulgada após a perícia.