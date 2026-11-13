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"SEPARAÇÃO É COISA DO DIABO"

VÍDEO: Pastor Sargento Isidório faz convite inusitado para casamento em Salvador

Nas redes sociais, deputado federal convidou seguidores para cerimônia

Ane Catarine
Por
O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA)
O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), o mais votado da Bahia nas eleições deste ano, usou as redes sociais para convidar os seguidores para a renovação dos votos de casamento com a esposa, a também pastora Elza.

A celebração está marcada para domingo, 15, na Fundação Dr. Jesus, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

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“Todos estão mais que convidados! Domingo agora, dia 15 de novembro, das 9h às 17h, na área de eventos da Fundação Dr. Jesus”, escreveu o deputado.

Para divulgar o evento, Isidório publicou um vídeo em tom descontraído, no qual aparece ao lado da mulher trocando provocações bem-humoradas sobre as brigas do casal.

Na publicação, Isidório afirma ainda que desentendimentos fazem parte da vida a dois, mas defende a reconciliação e a continuidade do casamento.

Em uma das declarações, dispara: “Separação é coisa do diabo”.

Confira a publicação completa:

Casal vai renovar votos após 40 anos de casamento

Isidório e Elza se casaram no civil há 40 anos e agora pretendem celebrar a união também em uma cerimônia religiosa, diante dos filhos, familiares, amigos e pessoas ligadas à Fundação Dr. Jesus.

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A festa também marcará os 35 anos da instituição, que atua no acolhimento e tratamento de pessoas com dependência química. Segundo Isidório, atualmente a fundação atende 2,4 mil alunos.

A programação inclui ainda a consagração de pastores da instituição, entre eles o filho do casal, Tancredo Isidório, deputado estadual eleito.

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casamento Pastor Sargento Isidório

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