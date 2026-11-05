Comparado a Cleitinho, Isidório lembra votação expressiva e manda recado

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), reeleito como o parlamentar mais votado da Bahia nas eleições de 2026, já teria conhecimento das comparações feitas entre seu estilo de atuação política e o do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais. A aproximação entre os dois, no entanto, estaria sendo utilizada em tom jocoso por pessoas que enxergam semelhanças na maneira como ambos se comunicam e conduzem seus discursos.

A informação chegou à reportagem por meio de interlocutores próximos ao deputado baiano. Segundo os relatos, Isidório estaria ciente de que seu nome vem sendo associado ao do político mineiro, em comparações que, em algumas ocasiões, fazem referência ao comportamento dos dois e chegam a classificá-los como 'doidos'.

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Apesar do tom das brincadeiras, o parlamentar não demonstraria incômodo com a associação. Conforme os interlocutores, a avaliação atribuída a Isidório é de que os dois possuem resultados eleitorais expressivos e trajetórias políticas que justificariam a comparação, independentemente das intenções de quem faz a aproximação.

O deputado baiano teria destacado, nesse contexto, que foi escolhido pelos eleitores como o federal mais votado do estado, enquanto Cleitinho, além de ter conquistado uma cadeira no Senado Federal, recebeu nas urnas a confiança dos mineiros para comandar o governo estadual.

Dois estilos que chamam atenção

A associação entre os dois políticos passa também pela maneira como se apresentam publicamente. Isidório construiu uma atuação marcada por discursos de forte apelo religioso, manifestações espontâneas e um estilo bastante particular de comunicação. O próprio parlamentar costuma recorrer à expressão 'doido por Jesus' para se definir, inclusive em manifestações públicas.

Nesta semana, ao retornar às atividades na Câmara dos Deputados, em Brasília, Isidório percorreu os corredores da Casa com uma Bíblia nas mãos e cantando um louvor em agradecimento à votação recebida. Na ocasião, voltou a utilizar a expressão que costuma marcar suas aparições públicas: 'doido por Jesus'.

Já Cleitinho ganhou projeção política com uma comunicação direta e forte presença nas redes sociais. Antes de chegar ao Senado, em 2023, passou pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 2026, disputou pela primeira vez o governo mineiro e venceu a eleição ainda no primeiro turno, com mais de 6,3 milhões de votos.

Os números por trás da comparação

Na Bahia, Isidório foi reeleito com 248.147 votos, liderando a votação entre os candidatos a deputado federal no estado. Em Minas Gerais, Cleitinho conquistou 55,40% dos votos válidos, com 6.321.590 votos, e assumirá o comando do segundo estado mais populoso do país.

Diante dos números e das trajetórias eleitorais, a comparação, que teria chegado aos ouvidos do parlamentar baiano em tom de brincadeira, não seria motivo de preocupação. Na avaliação atribuída a Isidório pelos interlocutores, se a aproximação envolve dois políticos que conquistaram votações expressivas e posições de destaque em seus respectivos estados, não haveria problema em serem comparados.