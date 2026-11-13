Sexta-feira 13: Sapato virado, bolsa no chão e as superstições que os baianos levam a sério

A combinação da sexta-feira com o número 13 é cercada por crenças antigas que misturam referências religiosas e episódios históricos. Na tradição cristã, o dia é associado à crucificação de Jesus Cristo, enquanto a Última Ceia teria reunido 13 pessoas à mesa.

Outra explicação frequentemente relacionada à fama da data remete à prisão dos Cavaleiros Templários, uma das mais poderosas ordens militares e religiosas da Idade Média, por ordem do rei Filipe IV da França, em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307.

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Na Bahia, porém, a fama internacional da data divide espaço com um repertório próprio de crenças populares. Em uma terra marcada pelo sincretismo religioso e por diferentes formas de expressão da fé, a sexta-feira 13 pode até despertar curiosidade, mas dificilmente assusta mais do que um sapato virado do avesso ou uma vassoura atrás da porta. Por aqui, o azar também tem seus sinais, e muitos deles dão as caras nas pequenas situações do cotidiano.

No fim das contas, entre a superstição importada e as crenças que fazem parte da rotina baiana, uma coisa é certa: por aqui, não faltam motivos para se prevenir contra o mau agouro, mesmo quando ele não está impresso no calendário.

O que dá azar pra um baiano? Conheça os principais sinais

A sabedoria popular e o imaginário soteropolitano guardam uma série de regras não escritas para afastar a má sorte e atrair boas energias no dia a dia. Confira os sinais mais comuns:

Chinelo ou sapato virado

A crença popular dita que a posição pode atrair azar ou até trazer problemas de saúde para a mãe de quem deixou o calçado daquele jeito. Em muitas famílias, a superstição é levada tão a sério que basta um avô ou uma avó flagrar o chinelo de cabeça para baixo para o neto receber uma bronca imediata.

Rituais por dia da semana

Soteropolitanos e baianos mantêm tradições arraigadas ligadas aos dias da semana, como vestir branco às sextas-feiras, levar oferendas ou fazer pedidos a Iemanjá nas quartas-feiras e tomar banho de mar aos domingos.

Quebrar espelho

Uma das superstições mais difundidas diz que quebrar um espelho acarreta sete anos de azar. A crença faz com que haja cuidado redobrado ao manusear o objeto, transformando um simples acidente doméstico em um sinal de mau agouro.

Quebrar espelho pode trazer sete anos de azar - Foto: Reprodução

Vassoura atrás da porta

Clássica na Bahia e em todo o Nordeste, a simpatia serve justamente para o oposto de atrair azar: afastar visitas indesejadas e cortar as energias negativas de quem cruza a entrada da casa.

Passar por baixo de escada

O gesto de passar por baixo da escada é associado de imediato à má sorte. Por precaução, muita gente prefere desviar e evitar atravessar o vão formado entre a escada e o chão, mesmo quando o trajeto é mais curto.

Passar por debaixo da escada dá má sorte - Foto: Reprodução

Pular por cima das pernas de alguém

A crendice alerta que passar por cima das pernas de uma pessoa pode atrapalhar o seu crescimento. O cuidado é redobrado com crianças: caso o ato ocorra, quem atravessou deve refazer o caminho no sentido inverso, passando novamente por baixo das pernas para anular o efeito.

Derrubar sal

Deixar o sal cair no chão é interpretado como sinal de azar ou presságio de desentendimento. Para neutralizar a má sorte, a recomendação clássica é pegar uma pitada do que caiu e jogá-la por cima do ombro esquerdo.

Deixar o sal cair no chão é interpretado como sinal de azar - Foto: Reprodução

Abrir guarda-chuva dentro de casa

A crença aponta que armar o acessório em ambientes fechados atrai energias negativas para o lar. O receio é tão grande que muitos evitam até mesmo testar o funcionamento do objeto dentro de casa.

Deixar bolsa no chão

Difundida principalmente entre gerações mais antigas, a regra é clara: colocar a bolsa diretamente no piso atrai dificuldades financeiras e faz o dinheiro "ir embora". O hábito garante que o acessório fique sempre sobre cadeiras, mesas ou ganchos.

Colocar a bolsa diretamente no piso atrai dificuldades financeiras - Foto: Reprodução

Falar antes da hora

Antecipar planos ou comemorar conquistas antes de sua concretização pode atrair azar e sabotar o desfecho. É o princípio que sustenta o costume de evitar afirmações precipitadas e bater na madeira três vezes para afastar o mau olhado.

No fim das contas, seja para obedecer à vovó e desvirar o chinelo ou para garantir que a bolsa continue firme no colo, fica a lição: superstição boa é aquela que a gente segue sorrindo. E, na dúvida, é sempre melhor não desafiar a sorte (nem o dedo de prosa de quem entende do assunto).

