Nova série da Netflix com 8 episódios é aposta para sexta (13/11)

Chegou a sexta-feira, 13, e, com ela, a oportunidade de finalmente reservar um tempo para colocar uma boa série em dia. Para quem gosta de histórias sombrias, mistérios perturbadores e reviravoltas, a Netflix acaba de lançar uma produção que reúne todos esses elementos em apenas oito episódios.

A ideia é aproveitar os próximos dias para mergulhar em uma trama envolvente e chegar à segunda-feira com a história já concluída. O Corpo é uma das apostas de terror da plataforma para 2026 e promete conquistar quem procura uma maratona curta, mas cheia de acontecimentos.

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Disponível desde quarta-feira, 11, a produção chegou com todos os capítulos liberados de uma só vez e mistura drama adolescente, horror religioso e suspense sobrenatural em uma narrativa que começa com uma brincadeira e rapidamente ganha contornos assustadores.



Ritual desencadeia acontecimentos perturbadores

A história acompanha as Lions, um grupo de garotas de uma escola católica conhecidas por desafiar as regras e viver entre as obrigações religiosas e comportamentos considerados pecaminosos.

Durante o ritual de iniciação de uma equipe de dança, as adolescentes realizam uma cerimônia regada a drogas com a participação da novata Grace Franklin (Sofia Wylie). A intenção é conseguir uma boa colocação em uma competição regional, mas o que deveria ser apenas uma brincadeira acaba saindo completamente do controle.

Em um dos momentos apresentados no trailer, Elise (Sara Boustany) conduz o ritual e faz um pedido ao Príncipe das Trevas: “Príncipe da escuridão, aceite este sacrifício da virgem mais pura e, em troca, faça a gente se classificar nas regionais”.

Depois da cerimônia, acontecimentos inexplicáveis começam a afetar Grace e toda a comunidade escolar. As jovens passam a experimentar fenômenos sobrenaturais, enquanto a população começa a interpretar as situações de diferentes maneiras.

Visões provocam medo e histeria coletiva

Um dos principais mistérios da narrativa envolve o destino de Grace. A incerteza sobre o que aconteceu com a adolescente alimenta a preocupação dos moradores e transforma as visões proféticas em motivo de medo, curiosidade e desconfiança.

À medida que os acontecimentos se espalham, a cidade mergulha em uma onda de paranoia e histeria coletiva. As integrantes das Lions também precisam lidar com um segredo que ameaça vir à tona, enquanto a presença de uma possível entidade demoníaca interfere na rotina de todos.

Criada, escrita e dirigida por Quinn Shephard, conhecida pelo trabalho em Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk, a série utiliza o terror para explorar conflitos da adolescência, fanatismo religioso e a influência das crenças sobre o comportamento de uma comunidade.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão

A produção é estrelada por Kristina Bogic, que interpreta Anya Butler, Sara Boustany, no papel de Elise Zakaria, e Sofia Wylie, como Grace Franklin.

O elenco também conta com Geena Meszaros, Shirley Chen, Jackson Kelly, Nnamdi Asomugha e Louisa Krause. Gabby Windey, conhecida por sua participação em reality shows, também integra a produção em sua estreia em uma série de ficção, interpretando a treinadora Miller.

Terror adolescente tem inspiração em clássicos

A estética da produção aposta em referências de filmes adolescentes e suspenses que marcaram as décadas de 1990 e 2000. Entre as inspirações citadas por Quinn Shephard estão Carrie, a Estranha (1976), Garota Infernal (2009), Almas Gêmeas e Meninas Malvadas (2004).

A criadora define o projeto como um psicodrama adolescente provocativo, com elementos de terror católico e uma estética exagerada. Segundo ela, a história também reúne momentos divertidos e tocantes, para além dos sustos.

“Em termos de tom, eu descreveria a série como um camp sombrio. É um psicodrama adolescente provocante com uma pitada de terror católico”, disse em entrevista ao Tudum.

Shephard começou a desenvolver a história ainda na juventude e considera a produção um de seus projetos mais pessoais. As filmagens aconteceram em Toronto, no Canadá, ao longo de 89 dias.

Vale a pena?

Sim! E, por cair justamente em uma sexta-feira 13, nada melhor do que aproveitar a data para mergulhar em uma boa história de terror. Para quem gosta de tramas curtas, tensas e recheadas de suspense e mistério, a produção é a escolha ideal para uma maratona assustadora e cheia de reviravoltas.

Com apenas oito episódios, todos disponíveis na Netflix, a série combina terror sobrenatural, conflitos adolescentes e uma atmosfera de paranoia que promete manter o público curioso até o desfecho. É a oportunidade de aproveitar o fim de semana para acompanhar uma história completa antes que a segunda-feira chegue.

Veja o trailer!