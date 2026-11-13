Polícia cria comitê especializado em asfixia financeira contra facções

Bens e valores pertencentes a grupos criminosos, alvos de centenas de operações da Polícia Civil da Bahia (PCBA), já somam aproximadamente R$ 270 milhões em bloqueios autorizados pelo Poder Judiciário. Esses recursos poderão ser revertidos em investimentos nas estruturas e nos equipamentos da segurança pública do estado. A asfixia financeira é a principal estratégia para desestruturar organizações envolvidas com tráfico de drogas, além de crimes contra a vida e o patrimônio, e a corrupção.

Para reforçar a descapitalização dessas organizações, a PCBA passa a contar com o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra). O órgão, que será inaugurado na terça-feira, 17, na sede do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), em Salvador, é o primeiro do Norte e Nordeste e o segundo do país.

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De acordo com a polícia, a implantação do comitê vai aperfeiçoar as atividades de identificação e análise de movimentações financeiras suspeitas, o rastreamento de recursos ilícitos e a localização de bens e valores relacionados a atividades criminosas.

Segundo o delegado-geral André Viana, a iniciativa permitirá aprofundar investigações sobre organizações que utilizam empresas e mecanismos financeiros para dissimular patrimônio e inserir recursos ilícitos na economia formal.

“É uma iniciativa que vai combater a corrupção no centro, nos seus núcleos. A partir da análise de dados financeiros e patrimoniais, o comitê produzirá informações técnicas para subsidiar investigações e medidas judiciais de bloqueio, sequestro e confisco de bens”, declarou Viana.

Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos

O Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos é uma estrutura especializada na produção de inteligência financeira e patrimonial. As análises permitem identificar mecanismos de movimentação e ocultação de patrimônio, além de redes empresariais utilizadas para dissimular a origem de recursos.

Entre as atribuições do comitê estão a elaboração de relatórios de inteligência financeira e relatórios técnicos, além da análise de fluxos financeiros vinculados à criminalidade organizada. As informações produzidas também poderão subsidiar medidas judiciais de bloqueio, sequestro e confisco de bens.

Combate à corrupção e ao poder econômico do crime

Para o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, a implantação do Cifra fortalece uma estratégia de enfrentamento voltada a atingir a estrutura econômica das organizações criminosas e recuperar ativos, retirando de circulação recursos provenientes de práticas ilícitas.

“A estrutura também contribuirá para o aprofundamento de investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro, com a análise de movimentações suspeitas e a identificação de mecanismos utilizados para ocultar a origem dos recursos. Nosso foco também é a asfixia financeira das organizações criminosas, por meio da descapitalização dessas estruturas”, disse Lordello.