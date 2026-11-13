Dark Horse: PF investiga suspeita de desvio de emendas parlamentares

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta sexta-feira, 13, uma nova etapa da investigação sobre o possível uso irregular de emendas parlamentares para custear o filme Dark Horse, produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A segunda fase da Operação Make Up teve como alvo Raphael Augusto Azevedo, ex-assessor do deputado federal Mario Frias (PL-SP).

Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em Brasília (DF), autorizado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A apuração busca esclarecer se recursos públicos destinados a uma organização da sociedade civil por meio de um termo de fomento foram desviados para financiar despesas relacionadas à produção cinematográfica. A PF também investiga transferências feitas pelo empresário Daniel Vorcaro para o custeio do longa-metragem.

Como funciona o esquema investigado?

De acordo com a Polícia Federal, há indícios da atuação de uma organização criminosa que envolveria agentes públicos e privados. A suspeita é de que parte do dinheiro recebido pela entidade tenha sido repassada a empresas subcontratadas de maneira irregular, sem comprovação de que os serviços contratados foram efetivamente realizados.

Os levantamentos financeiros também apontaram movimentações de centenas de milhões de reais entre empresas que teriam ligação com o esquema. Para os investigadores, as tentativas de ocultar os possíveis desvios teriam continuado até julho deste ano.

A primeira fase da Operação Make Up foi deflagrada em 10 de setembro de 2026. Na ocasião, além de Raphael Augusto Azevedo, foram alvos das diligências o deputado Mario Frias e a empresária Karina da Gama, sócia da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo filme. Frias e Karina negam qualquer irregularidade.

PF aponta movimentações financeiras durante produção do filme

Um relatório de 150 páginas elaborado pela PF identificou uma possível relação temporal entre o repasse de emendas parlamentares destinadas por Mario Frias e as despesas da Go Up Entertainment. Segundo os investigadores, a produtora movimentou R$ 19 milhões entre 10 de novembro e 30 de dezembro de 2025.

Nesse intervalo, foram registrados pagamentos de R$ 906 mil ao Hotel Unique, estabelecimento de hospedagem de alto padrão em São Paulo, e de R$ 653 mil à empresa Foodflix. Também foram identificadas transferências para outras produtoras do setor audiovisual.

A investigação aponta que o deputado destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina da Gama. Desse montante, aproximadamente R$ 700 mil teriam sido transferidos pela entidade às empresas Dinâmica Editora e Instituto Super Poder Educacional, vinculadas ao empresário Heric Fabiano Dias.

Na sequência, a NTT Brasil, também administrada por Heric Dias, teria repassado R$ 750 mil à Go Up Entertainment.

A PF chamou atenção para a proximidade entre essas movimentações financeiras e o período de gravação de Dark Horse. Conforme informações públicas mencionadas no relatório, as filmagens ocorreram em São Paulo entre 20 de outubro e 7 de dezembro de 2025.

No documento, os investigadores destacaram a coincidência entre as datas das gravações e o intervalo em que a produtora realizou as movimentações financeiras, além da natureza dos gastos identificados, que incluíam hospedagem, alimentação e pagamentos a empresas do setor audiovisual.