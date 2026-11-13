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Grupo é investigado por 23 mortes para expansão de facção em Salvador

Os múltiplos homicídios tinham como intuito ampliar o território de atuação da organização criminoss

Luiza Nascimento
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Henrique Coelho/Ascom-PCBA

Um grupo está sendo investigado por 23 mortes em Salvador, que tiveram como intuito expandir o território de atuação de uma organização criminosa. Os suspeitos são alvo de uma operação, nesta sexta-feira, 13, que acontece tanto na capital baiana, quanto no Rio de Janeiro.

Com a ampliação da facção, a quadrilha visava o controle de rotas estratégicas utilizadas para o transporte clandestino de armas e entorpecentes.

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Após investigação policial, o núcleo criminoso foi identificado. Os ataques armados aconteciam contra grupos rivais e antigos aliados, ou seja, dissidentes migraram para outro grupo e passaram a promover os múltiplos homicídios, inclusive contra moradores sem envolvimento com atividades criminosas.

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Quando ocorreram os ataques?

De acordo com o levantamento, foram 17 ocorrências com registros de óbitos entre 2025 e 2026. A escalada da violência se intensificou entre 10 de outubro e 7 de novembro de 2026, com cinco homicídios atribuídos ao grupo.

Desse total, três foram registrados apenas na primeira semana de novembro. Ao todo, as ocorrências contabilizam 23 vítimas.

A ação é realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sob condução da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

As diligências seguem em andamento, e o balanço da operação será divulgado ao longo do dia.

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