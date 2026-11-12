Homem que matou esposa a marretadas na RMS é condenado a mais de 62 anos

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A Justiça condenou Ramon de Jesus Guedes a 62 anos e seis meses de prisão, em regime fechado, pelo feminicídio da esposa, Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, e pela tentativa de matar a própria filha. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 12, após julgamento no Tribunal do Júri de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O assassinato ocorreu em agosto de 2025, no bairro do Caji, e foi presenciado pelas duas filhas do casal, que tinham 5 e 12 anos. Durante o ataque, a menina mais velha tentou proteger a mãe, mas também se tornou alvo das agressões do pai.

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Ramon permaneceu preso desde o crime, ocorrido em 19 de agosto. O julgamento começou pela manhã, no Fórum Criminal de Lauro de Freitas, e foi concluído no início da tarde.

Assassinato dentro de casa

A violência aconteceu no apartamento da família. Armado com uma marreta, Ramon atingiu a esposa diversas vezes. A movimentação e os pedidos de socorro mobilizaram vizinhos, que tentaram intervir.

Laina foi retirada do imóvel com vida e levada para atendimento médico, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Na tentativa de deixar o apartamento, o agressor pulou pela janela e acabou ferido. Moradores conseguiram contê-lo até a chegada dos policiais militares.

Após receber cuidados médicos no Hospital Menandro de Farias, ele foi apresentado à Polícia Civil, na Delegacia Territorial de Itinga.

O que o condenado disse à polícia?

Durante as investigações, Ramon disse que estava com desconfiança de infidelidade.

Ele relatou aos investigadores que havia retornado do trabalho antes do horário habitual e que, ao chegar ao condomínio, viu a esposa acompanhada de outra pessoa em um veículo. A suposta traição não foi comprovada pelas informações apresentadas.

O casal estava junto havia 17 anos e tinha duas filhas. Conforme o depoimento, o relacionamento já havia passado por uma separação de nove meses.

Ramon também afirmou que os conflitos se intensificaram na véspera do assassinato. No dia seguinte, os dois voltaram a discutir. Segundo a versão apresentada por ele, Laina teria mencionado que sofria violência psicológica.

O homem admitiu ter usado a marreta contra a companheira, mas declarou que, naquele momento, não sabia se ela estava morta. Também alegou enfrentar dificuldades financeiras e emocionais.

Pena ultrapassa seis décadas

Pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio, Ramon recebeu uma pena total de 62 anos e seis meses de reclusão, com determinação de cumprimento inicial em regime fechado.