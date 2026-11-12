PSB aprova federação com PDT e abre discussão com outros partidos

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O Partido Socialista Brasileiro (PSB) aprovou por unanimidade a formação de uma federação partidária com o Partido Democrático Trabalhista (PDT), após reunião do Diretório Nacional realizada nesta quinta-feira, 12. Em nota oficial, a legenda, presidida pelo ex-prefeito do Recife, João Campos, informou ainda que ficou autorizada a inclusão de outras “legendas do campo progressista” na aliança.

No pronunciamento, a direção do PSB destacou que “compartilha trajetórias” históricas com o PDT, fator que facilitou o avanço das negociações. Além disso, a sigla ressaltou a intenção de atuar em bloco para fortalecer a base de sustentação do governo do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, em torno de um projeto de “desenvolvimento, com crescimento econômico, inclusão social e redução das desigualdades”.

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“Nossa determinação é de contribuir para a sustentação política do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, com a convicção na construção de um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido”, afirmou o PSB na nota divulgada após o encontro.

PDT aprovou federação com outros partidos

Em reunião deliberativa realizada na última sexta-feira, 6, a Executiva Nacional do PDT aprovou a entrada da sigla em uma federação partidária junto ao Solidariedade, ao Partido Renovação Democrática (PRD) e ao Avante.

​Com a formalização e o referendo pelo Diretório Nacional, a proposta vai ser encaminhada nos próximos dias para análise e homologação final junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

​Tratativas com o PSB

A direção trabalhista também manifestou apoio explícito à eventual inclusão do PSB no arranjo partidário, destacando a convergência ideológica e a trajetória de lutas compartilhadas entre as siglas.

​Diferente das coligações partidárias tradicionais, a federação exige atuação parlamentar unificada durante o mandato de quatro anos, preservando a identidade interna e as estruturas de cada legenda.