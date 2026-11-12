"SEM MARTELO BATIDO"
Adolpho Loyola cita conversa “amistosa” com Muniz e mira eleição de Salvador
Apesar do encontro, secretário diz que ainda não houve sinalização para mudança de Muniz
O encontro entre o presidente da Câmara de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB), e o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, mirou as eleições municipais de 2028.
A informação foi confirmada pelo Serin na manhã desta quinta-feira, 12, que classificou o encontro como "amistoso" e sinalizou a possibilidade de uma adesão do tucano ao projeto do seu grupo político no próximo pleito.
“Não tem nada fechado, batido o martelo, mas foi uma conversa muito amistosa para que possamos caminhar juntos e que também entrará nas articulações municipais lá na frente”, disse ele, em entrevista à Rádio Baiana FM.
Prestes a encerrar o mandato como presidente do Legislativo soteropolitano, Muniz sentou-se à mesa com Loyola na última quarta, 11, na Governadoria, ao lado do deputado federal eleito Carlos Muniz Filho e o deputado estadual eleito, Neto Coelho (PDT).
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A reunião foi publicada nas redes sociais do considerado braço direito do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Na publicação, Loyola afirmou que o bate-papo teve um viés político para tratar sobre conjunturas e "caminhos mais promissores para nossa Bahia".
"Aqui, as portas estão sempre abertas para quem trabalha pela Bahia e pelo nosso povo. O diálogo e a parceria são o melhor caminho para fazer a Bahia seguir avançando", diz um trecho da publicação.
Nos últimos dias, o nome de Muniz, hoje no arco de alianças do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), passou a ser aventado para compor o grupo governista estadual.
A especulação começou após o tucano apoiar publicamente o presidente Lula (PT) durante o 2º turno eleitoral, indo de encontro a orientação dos governistas soteropolitanos que caminharam com Flávio Bolsonaro (PL) após derrota de ACM Neto (União) nas urnas.
Carlos Muniz já apoiou Jerônimo Rodrigues nas eleições
Em 2022, Muniz apoiou a candidatura de Jerônimo ao Palácio de Ondina, fruto da sua relação com o atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB).
Em 2024, dois anos depois, o vereador decidiu apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis.
Na eleição deste ano, Muniz apoiou ACM Neto na disputa contra Jerônimo, mas tem restabelecido as relações após o resultado do pleito.
Encontro ocorre em meio à possibilidade de Loyola ocupar prefeitura de Salvador em 2028
O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, vem ganhando força dentro do PT baiano para disputar a prefeitura de Salvador em 2028.
Nos bastidores, conforme apuração do portal A TARDE, interlocutores destacam o perfil articulador de Loyola como um dos pontos-chaves para que ele assuma a chapa majoritária na capital baiana.