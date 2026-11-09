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ELEIÇÃO DA CMS

Muniz cita "legado" e faz balanço da gestão na Câmara de Salvador

Presidente do legislativo municipal deixará cargo em janeiro, sendo sucedido por Alexandre Aleluia

Leo Almeida e Luan Julião
Por Leo Almeida e Luan Julião
Eleição da Mesa Diretora ocorreu nesta segunda-feira, 9
Eleição da Mesa Diretora ocorreu nesta segunda-feira, 9 - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), realizou um balanço de seus quatro anos no comando do legislativo da capital baiana e afirmou que deixou um “legado” na cidade. A declaração foi realizada nesta segunda-feira, 9, após vitória de Alexandre Aleluia (Novo) na disputa pela sua sucessão.

Em entrevista coletiva depois da sessão, Muniz citou a digitalização de documentos históricos que poderiam ser perdidos “a qualquer momento”.

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“A avaliação dos quatro anos que nós ficamos é positiva. Tivemos algo inédito nesse último ano, tínhamos documentos de uma Câmara de 477 anos que poderiam se perder a qualquer momento. Agora estamos recuperando todos esses documentos que são a história de Salvador, mas a história do Brasil pois a política começou aqui. Esse é o legado que eu acho que deixo para a cidade de Salvador”, disse o presidente da CMS.

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Última sessão

Durante a coletiva, Muniz foi questionado sobre quando será realizada a última sessão da Câmara de Salvador em 2026, que marcará sua despedida da Presidência da Casa. Na ocasião, ele declarou que ainda iria se reunir com os líderes para definir o calendário.

Conforme o Regimento Interno da Câmara, o legislativo de Salvador só poderá entrar em recesso após votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027 enviada pela prefeitura. A apreciação deve ser realizada em plenário até o dia 20 de dezembro.

“Vamos ter reunião de líderes na próxima semana para saber sobre o encerramento, qual dia será. Isso aí é ouvir os líderes, como sempre ouvi. Daí temos uma decisão para ser tomada em conjunto”, afirmou Muniz.

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Câmara Muncipal de Salvador Carlos Muniz

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