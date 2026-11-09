Aleluia celebra eleição na Câmara de Salvador: “Vitória da democracia”

O vereador Alexandre Aleluia (Novo) celebrou a eleição para a presidência da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e afirmou que o resultado representa uma “vitória coletiva” dos parlamentares. Eleito nesta segunda-feira, 9, para comandar o Legislativo municipal no biênio 2027-2028, o edil defendeu o diálogo entre os diferentes grupos políticos e prometeu manter as portas abertas para todos os vereadores, inclusive aqueles que não apoiaram sua candidatura.

“O resultado da eleição para esta presidência não foi uma vitória individual. Isso vamos deixar bem claro. Foi uma construção coletiva. Encerramos o ciclo de disputas, vereador professor Hamilton. E agora existem 43 vereadores legitimados pelo voto popular, com a responsabilidade de representar a população de Salvador unicamente”, afirmou.

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Aleluia garantiu Presidência "de portas abertas" - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Queridos colegas, celebramos hoje a vitória do diálogo, do entendimento, da democracia Alexandre Aleluia - Presidente eleito da Câmara de Salvador

Aleluia venceu a disputa contra Hamilton Assis (PSOL), que havia anunciado sua candidatura na semana passada. Dos 42 votantes, o parlamentar do Novo recebeu 36 votos, enquanto o adversário somou cinco. Desde o lançamento da candidatura, o presidente eleito reuniu apoios tanto de vereadores da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil) quanto de integrantes da oposição.

Diálogo

Durante o discurso, Aleluia agradeceu aos colegas pela confiança e afirmou que pretende exercer o cargo com humildade e responsabilidade.

“Não há honra maior do que merecer a confiança de vocês nesse desafio. Eu enxergo essa escolha com alegria, mas acima de tudo, com humildade, com a plena consciência do que ela representa”, declarou.

O novo presidente da Câmara também direcionou uma mensagem aos vereadores que apoiaram a candidatura de Hamilton Assis. Segundo Aleluia, o encerramento da disputa eleitoral deve marcar o início de uma atuação institucional voltada aos interesses da população de Salvador.

“Aos colegas que votaram em mim, eu reafirmo meu compromisso das conversas de corresponder a essa confiança. E aos colegas que fizeram a escolha diferente, eu digo com igual sinceridade: todos encontrarão, deste presidente, portas abertas e conversa na hora que precisar”, afirmou.

Aleluia ressaltou ainda que a presidência do Legislativo não deve ser tratada como um espaço de representação exclusiva de determinado grupo político.

“A presidência da Câmara não pertence a um grupo político, não pertence a um partido, não pertence a uma pessoa que temporariamente ocupa esta cadeira. A presidência pertence à instituição. E a Câmara Municipal de Salvador é muito maior do que qualquer presidente ou vereador”, declarou.

Sucessão de Carlos Muniz

Alexandre Aleluia assumirá a presidência da Câmara em 2027, sucedendo Carlos Muniz (PSDB), que ocupa o cargo desde 2023. O atual presidente tentou viabilizar uma nova candidatura, mas não obteve respaldo jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF) para disputar outra recondução.

Durante o discurso, Aleluia também prestou homenagem aos ex-presidentes da Casa com quem conviveu ao longo de sua trajetória parlamentar. O vereador citou o deputado federal Léo Prates (Republicanos), Geraldo Júnior (MDB), atual vice-governador da Bahia, e Carlos Muniz, destacando o aprendizado adquirido durante as respectivas gestões.

“Aprendi muito com o presidente Léo Prates. O presidente Geraldo Júnior, vice-governador, também agradeço aqui todo o conhecimento que adquiri com ele”, afirmou.