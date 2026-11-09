POLÍTICA
Vídeo: homem invade casa de FHC e expõe ex-presidente com doença avançada
Wesley Oliveira diz ter autorização para fazer gravações
O blogueiro e jornalista Wesley Oliveira entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, e gravou os detalhes da residência em que vive o político, hoje com 95 anos.
Ao apresentar o imóvel, localizado no Rio de Janeiro, Wesley entrou em diferentes cômodos, mostrou obras de arte, móveis, entrou no escritório do ex-presidente, sentando na sua cadeira, e trouxe detalhes sobre a trajetória do fundador do PSDB.
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Ao final do vídeo, Wesley mostrou FHC, hoje em estágio avançado de Alzheimer, sentando em uma cadeira. Por conta da doença, o político não tem mais recordações sobre a sua vida.
Família de FHC pede investigação
Os filhos de Fernando Henrique Cardoso entraram com um pedido de abertura de investigação no Ministério Público de São Paulo, a fim de apurar o episódio.
A esposa de FHC, Patrícia Kundrat, admitiu aos filhos do político que autorizou a entrada do jornalista no local, mas negou ter concedido o direito de filmagem ou divulgação de imagens, registrando um boletim de ocorrência.
Em uma publicação nas redes sociais, o blogueiro diz ter sido autorizado a entrar no apartamento, rebatendo ainda as críticas ao conteúdo.
“O vídeo é um registro histórico e o ex-presidente aparece vivo. Ele viveu uma vida superbem e continua vivendo uma ótima vida. Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo. Ele pode e deve viver o mais próximo possível da normalidade. Esse é um registro histórico e mostra que o ex-presidente está sendo muito bem cuidado”, escreveu.