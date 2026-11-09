Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Vídeo: homem invade casa de FHC e expõe ex-presidente com doença avançada

Wesley Oliveira diz ter autorização para fazer gravações

Cássio Moreira
Por
Ex-presidente enfrenta Alzheimer
Ex-presidente enfrenta Alzheimer - Foto: Agência Brasil
Eleições 2026

O blogueiro e jornalista Wesley Oliveira entrou no apartamento de Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC, e gravou os detalhes da residência em que vive o político, hoje com 95 anos.

Ao apresentar o imóvel, localizado no Rio de Janeiro, Wesley entrou em diferentes cômodos, mostrou obras de arte, móveis, entrou no escritório do ex-presidente, sentando na sua cadeira, e trouxe detalhes sobre a trajetória do fundador do PSDB.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍTICA

Alckmin ganha força para assumir Agricultura após vitória de Lula
Alckmin ganha força para assumir Agricultura após vitória de Lula imagem

ECONOMIA BRASILEIRA

Lula promete responsabilidade fiscal e se diz preocupado com dívida pública
Lula promete responsabilidade fiscal e se diz preocupado com dívida pública imagem

POLÍCIA

PF abre investigação sobre ameaças de morte e estupro contra Ana Elisa
PF abre investigação sobre ameaças de morte e estupro contra Ana Elisa imagem

Ao final do vídeo, Wesley mostrou FHC, hoje em estágio avançado de Alzheimer, sentando em uma cadeira. Por conta da doença, o político não tem mais recordações sobre a sua vida.

Família de FHC pede investigação

Os filhos de Fernando Henrique Cardoso entraram com um pedido de abertura de investigação no Ministério Público de São Paulo, a fim de apurar o episódio.

A esposa de FHC, Patrícia Kundrat, admitiu aos filhos do político que autorizou a entrada do jornalista no local, mas negou ter concedido o direito de filmagem ou divulgação de imagens, registrando um boletim de ocorrência.

Em uma publicação nas redes sociais, o blogueiro diz ter sido autorizado a entrar no apartamento, rebatendo ainda as críticas ao conteúdo.

“O vídeo é um registro histórico e o ex-presidente aparece vivo. Ele viveu uma vida superbem e continua vivendo uma ótima vida. Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo. Ele pode e deve viver o mais próximo possível da normalidade. Esse é um registro histórico e mostra que o ex-presidente está sendo muito bem cuidado”, escreveu.

VEJA O VÍDEO

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

presidente

Relacionadas

Mais lidas