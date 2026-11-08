Lula promete responsabilidade fiscal e se diz preocupado com dívida pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal e demonstrou preocupação com a trajetória da dívida pública brasileira e com os juros elevados. As declarações foram feitas na noite deste domingo, 8, durante seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão após a reeleição para o quarto mandato à frente da Presidência da República.

Ao agradecer os mais de 64 milhões de votos recebidos nas eleições, Lula destacou a necessidade de conciliar o equilíbrio das contas públicas com a manutenção das políticas sociais e a ampliação dos investimentos no país. Segundo o presidente, as medidas econômicas de seu governo serão conduzidas sem desrespeitar as regras fiscais vigentes.

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"A trajetória da dívida pública e os juros altos me preocupam, por isso reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento. Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais", declarou.

Redução dos juros e ampliação dos investimentos

A taxa de juros foi um dos principais assuntos abordados pelo presidente, que mencionou o tema em dois momentos do pronunciamento. Lula afirmou que pretende criar condições para a redução dos juros e estabelecer parcerias com o setor privado para estimular a atividade econômica.

Entre as metas apresentadas está o aumento da taxa de investimento do país para um patamar superior a 20% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros", afirmou.

As declarações ocorrem poucos dias depois de o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidir manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. A decisão, anunciada na última quarta-feira, 4, interrompeu o ciclo de reduções e foi acompanhada de um comunicado que destacou a necessidade de cautela diante das incertezas econômicas.

Entre os pontos observados pela autoridade monetária está o impacto da política fiscal sobre a economia e sobre as condições necessárias para a condução da política monetária.

"O Comitê segue acompanhando como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza", informou o Banco Central.

Incentivo aos pequenos negócios e fortalecimento da indústria

Além da responsabilidade fiscal, o presidente abordou propostas para estimular a economia brasileira e ampliar as oportunidades de desenvolvimento. Entre elas, destacou o Prospera MEI, programa mencionado durante a campanha eleitoral e voltado ao fortalecimento dos pequenos negócios.

Segundo Lula, a iniciativa contará com um conjunto de medidas para impulsionar microempreendedores e estimular a atividade econômica.

O presidente também avaliou positivamente o desempenho recente da economia brasileira. Em sua análise, o país apresenta avanços na redução do desemprego, no crescimento da renda dos trabalhadores e no controle da inflação.

Para sustentar essa trajetória, Lula defendeu a ampliação das relações comerciais com outros países, a abertura de novos mercados internacionais e o fortalecimento da indústria nacional.

"Vamos fortalecer setores estratégicos da economia, a exemplo da economia criativa, a economia digital e a economia verde”, afirmou.

A proposta, segundo o presidente, é estimular investimentos em atividades consideradas estratégicas para o desenvolvimento brasileiro, com participação do setor privado e maior inserção do país no comércio internacional.

Primeiro pronunciamento após a reeleição

A declaração deste domingo marcou o primeiro pronunciamento oficial de Lula em rede nacional desde a vitória nas eleições presidenciais de 2026. O presidente aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio dos eleitores e apresentar compromissos para o próximo mandato.

Mais cedo, Lula havia anunciado que faria o pronunciamento porque desejava "falar diretamente com vocês sobre o Brasil".