PF abre investigação sobre ameaças de morte e estupro contra Ana Elisa

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A Polícia Federal abriu investigação para apurar ameaças de morte e violência sexual contra a deputada federal eleita Ana Elisa Santos Silva (PT-MG), de 21 anos. A jovem também denunciou ataques racistas, ofensas machistas e exposição de dados pessoais durante a campanha eleitoral.

A apuração é conduzida pela delegacia da PF em Divinópolis, no interior de Minas Gerais, com apoio da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos. Segundo a corporação, as diligências incluem pedidos de cooperação policial internacional para identificar os responsáveis.

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Em nota, a Polícia Federal informou que não divulgará detalhes das medidas adotadas nem dos países envolvidos nos pedidos de cooperação. O órgão também afirmou que a investigação tramita sob sigilo para não comprometer o andamento dos trabalhos.

Ana Elisa voltou a denunciar as ameaças nas redes sociais após receber mensagens com intimidações. Em um vídeo publicado na internet, a parlamentar leu trechos de um e-mail que continha ataques racistas e ameaças explícitas de violência sexual e assassinato. O autor da mensagem, que assina como Pedro, também afirmou conhecer o endereço da deputada eleita.

Em setembro, durante a campanha eleitoral, a então candidata já havia registrado denúncia na Polícia Civil por mensagens com ameaças de morte e violência sexual, além de ofensas racistas e machistas. Na ocasião, ela também relatou a divulgação de informações pessoais, como endereço residencial e número de telefone.