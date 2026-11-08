Homem suspeito de ameaçar matar papa Leão XIV na Argentina é preso

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Um homem suspeito de ameaçar matar o papa Leão XIV na Argentina, foi preso na última sexta-feira, 6, antes da visita do pontífice ao país. As informações foram compartilhadas pela Polícia Federal neste sábado, 7.



O acusado tem 49 anos e é morador de Villa Rosa, na província de Buenos Aires. Ele foi localizado mediante uma denúncia anônima.

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"A partir de informações produzidas pela Subsecretaria de Operações deste organismo, devidamente fornecidas ao DUIA (Departamento da Unidade de Investigação Antiterrorista) da Polícia Federal Argentina, deteve-se uma pessoa que havia feito ameaças de morte contra Sua Santidade o papa Leão XIV no âmbito de sua visita ao país", disse a Secretaria de Inteligência de Estado.

Durante a operação de busca, as autoridades realizaram trabalhos de campo, vigilância encoberta e interceptações telefônicas. Além disso, os policiais utilizaram a tecnologia de "captura de IMSI" para rastrear o telefone celular utilizado para fazer as ameaças.

Veja comunicado:

https://t.co/QFdK23mcCI — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) November 8, 2026

Papa Leão XIV na Argentina

O papa Leão XIV segue para a Argentina neste domingo, 8, após encerrar a visita ao Uruguai. O centro de Buenos Aires está preparado para recebê-lo, em uma estadia que deve durar até quarta-feira, 11.