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Operação da PM termina com apreensão de fuzil na região da Gamboa

O armamento estava com um suspeito identificado como integrante de uma facção

Evellyn Teixeira
Por
Polícia Militar apreendeu um fuzil, um carregador e munições
Polícia Militar apreendeu um fuzil, um carregador e munições - Foto: Imagem Ilustrativa/Ascom - PCBA

A Polícia Militar apreendeu um fuzil, um carregador e munições durante uma ação de combate ao crime organizado na Avenida Contorno, em Salvador.

A ocorrência foi registrada nas últimas horas, durante uma operação realizada por equipes da Rondesp BTS.

O armamento estava com um homem apontado pela polícia como integrante de uma facção criminosa, que entrou em confronto com os militares.

Criminoso foi baleado durante confronto

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi atingido durante a troca de tiros e socorrido após o confronto. O armamento e as munições encontrados com ele foram apreendidos pelas equipes policiais.

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Policiamento é reforçado na região da Gamboa

Após a ocorrência, unidades ordinárias e especializadas da PM ampliaram o patrulhamento na região da Gamboa, em Salvador. O reforço faz parte das ações de enfrentamento ao crime organizado e busca ampliar a presença policial na localidade.

A população pode fornecer informações sobre integrantes de facções criminosas por meio do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), pelo telefone 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

Confira o vídeo:

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