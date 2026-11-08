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POLÍCIA

Clima de tensão: tiros assusta moradores em bairro de Salvador

Até o momento não há informações sobre pessoas feridas

Evellyn Teixeira
Por
Moradores do bairro de São Caetano, em Salvador, registraram uma intensa troca de tiros
Moradores do bairro de São Caetano, em Salvador, registraram uma intensa troca de tiros - Foto: Henrique Coelho/Ascom-PCBA

Moradores do bairro de São Caetano, em Salvador, registraram uma intensa troca de tiros nas primeiras horas deste domingo, 8.

Os disparos foram ouvidos nas proximidades da Capelinha de São Caetano e da Ladeira do Cacau, provocando medo e preocupação entre a população.

Moradores relatam momentos de tensão

A ocorrência assustou quem estava na região. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou mortas, prisões ou suspeitos envolvidos na troca de tiros.

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Polícia Militar foi procurada

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar da Bahia para obter informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

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