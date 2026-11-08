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OPERAÇÃO ESPECIAL

Enem 2026: PF mobiliza equipes em 118 unidades para reforçar segurança

Operação prevê ações de inteligência, prevenção e atendimento a ocorrências

Ane Catarine
Por
Enem 2026: PF monta operação especial de segurança
Enem 2026: PF monta operação especial de segurança - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

A Polícia Federal (PF) mobilizou equipes em todo o país para reforçar a segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, cujo primeiro dia de provas será realizado neste domingo, 8.

A operação prevê ações preventivas, atividades de inteligência e atendimento a possíveis ocorrências que possam comprometer a aplicação do exame.

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Para garantir uma resposta rápida a eventuais problemas, a corporação montou uma estrutura de sobreaviso.

Ao todo, agentes de 118 unidades da PF atuarão em regime especial, permanecendo à disposição para atender situações que representem riscos à segurança e à integridade do certame.

A mobilização também será mantida no próximo domingo, 15, data de aplicação do segundo dia do exame.

Enem 2026

Neste domingo, 8, os candidatos farão 90 questões objetivas, sendo 45 de Linguagens, Códigos e Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e Tecnologias.

Também será aplicada a redação, na qual os participantes deverão desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de relevância social.

O segundo dia de provas, marcado para 15 de novembro, terá outras 90 questões: 45 de Matemática e Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e Tecnologias.

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Horários do primeiro dia

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início das provas: 13h30;
  • Término das provas: 19h.

Como consultar o local de prova

Os participantes devem consultar o local de aplicação do exame na Página do Participante, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No sistema, é possível acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, documento que reúne informações importantes para o dia da prova, como endereço do local de aplicação, número da sala, número de inscrição, horários e opção de língua estrangeira escolhida.

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Enem 2026 Inep PF

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