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VESTIBULAR 2026

Vai fazer o Enem 2026? Novo recurso vai ajudar candidatos antes da prova

Provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro

Sara Santos
Por
Serviço estará disponível para os candidatos dos 26 estados e do Distrito Federal
Serviço estará disponível para os candidatos dos 26 estados e do Distrito Federal - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Os estudantes baianos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem consultar o local de prova por telefone. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou um canal gratuito com atendimento virtual para informar o endereço e a sala de aplicação do exame.

O serviço funciona pelo número 0800-616-161 e estará disponível para os candidatos dos 26 estados e do Distrito Federal.

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Para consultar as informações, basta ligar, selecionar a opção 0 no início do atendimento e seguir as orientações do assistente virtual.

Durante a ligação, o sistema solicitará o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do participante. Em seguida, fará perguntas aleatórias para confirmar a identidade do candidato e verificar a inscrição no exame. Após a validação, o assistente informará o local de prova.

O Inep recomenda que o participante tenha papel e caneta em mãos para anotar o endereço e o número da sala.

Como consultar o local de prova do Enem pela internet?

Além do atendimento telefônico, os candidatos podem consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição pela Página do Participante. O documento reúne as principais informações sobre a aplicação do exame.

Confira o passo a passo:

  1. Acesse a Página do Participante;
  2. Clique em “Entrar com Gov.br”;
  3. Informe o CPF e a senha da conta Gov.br;
  4. No menu lateral, selecione a opção “Local de prova”;
  5. Clique no ícone do assistente virtual para abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição.

A consulta pela internet continuará disponível até os dias de aplicação do exame.

O que tem no Cartão de Confirmação do Enem?

O Cartão de Confirmação de Inscrição reúne informações importantes para a participação no Enem 2026. Entre os dados disponíveis estão:

  • Número de inscrição do candidato;
  • Nome completo, CPF e data de nascimento;
  • Nome da instituição onde será realizada a prova;
  • Endereço completo do local de aplicação;
  • Número da sala;
  • Datas e horários de abertura e fechamento dos portões e de início e término do exame;
  • Opção de língua estrangeira escolhida pelo participante: inglês ou espanhol.

O documento também apresenta informações sobre atendimentos especializados e recursos de acessibilidade, quando solicitados e aprovados pelo Inep, além de dados sobre o tratamento pelo nome social, quando aplicável.

Apesar de não ser obrigatório, o instituto recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação de Inscrição nos dias de prova.

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Quando serão as provas do Enem 2026?

O Enem 2026 será aplicado em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro.

Como funciona a prova?

No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Ao todo, serão 90 questões objetivas e uma redação, com duração de 5h30.

No segundo domingo, 15 de novembro, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Cada área terá 45 questões.

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Enem Enem 2026 local de prova do Enem

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