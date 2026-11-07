Enem 2026: veja regras para garantir transporte gratuito na Bahia

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Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão utilizar gratuitamente diferentes modalidades de transporte na Bahia nos dias 8 e 15 de novembro, datas de aplicação das provas.

O benefício estará disponível das 6h às 20h e inclui ônibus intermunicipais, Ferry-Boat, lanchinhas e transporte metropolitano.

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As regras foram estabelecidas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), em resolução publicada neste sábado, 7, no Diário Oficial do Estado (DOE). A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova.

Veja regras para garantir gratuidade

Para utilizar o benefício, será necessário apresentar o comprovante de inscrição no Enem 2026, impresso ou em formato digital, com a indicação do local de realização da prova. Também será exigido um documento de identificação.

Os candidatos não precisarão pagar taxa de embarque ou qualquer outra cobrança relacionada ao serviço gratuito.

Nos ônibus intermunicipais, a gratuidade será oferecida inicialmente na modalidade convencional. Caso não haja assentos disponíveis, o benefício poderá ser estendido aos serviços de categoria superior. Não será permitido transportar passageiros em pé, e a capacidade máxima dos veículos deverá ser respeitada.

A resolução também determina que os sistemas de transporte regulados pela Agerba disponibilizem toda a frota normalmente utilizada nos dias úteis para atender à demanda.

No transporte metropolitano e nas linhas semiurbanas, os estudantes deverão seguir os critérios definidos pela agência e apresentar a documentação exigida.

Já no Ferry-Boat e nas lanchinhas, a gratuidade será válida apenas para quem realizar a travessia como pedestre.

O diretor de Planejamento Operacional da Agerba, Pedro Jorge Sousa, afirmou que a medida pretende evitar que os custos de deslocamento impeçam a participação dos estudantes no exame.

“Nosso objetivo é garantir que os candidatos tenham condições de chegar aos locais de prova com tranquilidade e segurança, sem que o custo do deslocamento seja um impedimento. Por isso, estamos organizando a operação dos sistemas de transporte, com a disponibilização de toda a frota prevista para os dias úteis e a gratuidade nos serviços contemplados pela resolução”, destacou.