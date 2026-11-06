Estudantes baianos terão apoio no primeiro dia do Enem

Mais de 430 mil estudantes se inscreveram para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 na Bahia. Para apoiar os candidatos no primeiro dia de provas, neste domingo, 8, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) realizará ações de acolhimento em unidades escolares de Salvador, da Região Metropolitana e do interior. A mobilização integra o projeto “Tô com Você no Enem”.

Na capital baiana, a principal concentração será no Colégio Estadual da Bahia (Central), no bairro de Nazaré, a partir das 11h. A programação também contempla escolas estaduais localizadas nos seguintes bairros:

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Bonfim;

Paripe;

Cajazeiras IV;

São Caetano;

Cabula;

Ribeira;

Vale dos Lagos;

Estação de metrô Tamburugy;

Patamares.

Na Região Metropolitana, haverá atendimento no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC), em Lauro de Freitas.

Nos pontos de mobilização, os estudantes poderão receber kits gratuitos com água, lanche e caneta esferográfica preta de corpo transparente, por meio do chamado Ponto de Apoio Rápido. Outra iniciativa, a “Torcida Enem”, prevê a recepção dos participantes nos portões das escolas com aplausos e mensagens de incentivo.

Para facilitar o deslocamento dos candidatos, o Governo do Estado disponibilizará gratuidade no metrô de Salvador mediante apresentação do comprovante de inscrição. Nos ônibus municipais, a isenção da tarifa será concedida aos estudantes que possuem o cartão de meia passagem estudantil.

As ações dão continuidade ao acompanhamento realizado ao longo do ano pelo projeto “Tô com Você no Enem”, que incluiu orientações para obtenção da isenção da taxa de inscrição, aulas de revisão e organização do transporte escolar. Durante os dois domingos de aplicação do exame, a iniciativa terá como foco o suporte logístico e emocional aos participantes.

Segundo o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, a presença das equipes nos locais de prova busca oferecer segurança e tranquilidade aos estudantes. “A preparação para o Enem envolve tanto o fortalecimento da aprendizagem, ao longo do ano, quanto o cuidado humano nos dias de exame”, afirmou.