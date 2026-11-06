Enem 2026: vai chover em Salvador no domingo de prova?

Os candidatos que vão realizar a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 neste domingo, 8, em Salvador devem encontrar um dia de temperaturas elevadas, com céu claro a parcialmente nublado e baixa possibilidade de chuva.

Segundo a previsão divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura na capital baiana deve variar entre 22°C e 34°C. A probabilidade de chuva é de 10%, enquanto os ventos podem chegar a 38 km/h, com intensidade forte.

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Outro ponto de atenção é o índice de radiação ultravioleta (UV), que deve atingir nível igual ou superior a 11, classificado como extremo.

O boletim da Codesal, atualizado nesta sexta-feira, 6, também aponta condições semelhantes para sábado, 7, com temperaturas entre 23°C e 34°C e possibilidade de chuva de 20%.



Diante da previsão de calor, a recomendação é que os candidatos mantenham a hidratação, optem por roupas leves e façam uma alimentação adequada antes de sair de casa.

O que levar para o Enem 2026?

Além de se preparar para as condições climáticas, os participantes devem ficar atentos às regras sobre os itens permitidos nos locais de prova.

De acordo com o edital do Enem 2026, garrafas térmicas com termômetro digital não são permitidas. Para evitar contratempos durante a fiscalização, a orientação é dar preferência a garrafas transparentes, que possibilitem a identificação do líquido.

Os candidatos também podem levar lanches, desde que os alimentos sejam vistoriados pelos fiscais de prova.

Para realizar o exame, é obrigatório apresentar um documento oficial de identificação com foto e uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também recomenda que os candidatos levem o Cartão de Confirmação de Inscrição. Já a Declaração de Comparecimento, disponível para impressão, pode ser apresentada por quem precisa comprovar a participação no exame junto ao empregador.

Horários e provas do Enem 2026

A primeira etapa do Enem 2026 será realizada neste domingo, 8. Nesta edição, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a redação.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h. O início da aplicação está previsto para as 13h30, conforme o horário de Brasília.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio é o principal mecanismo de acesso à educação superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para seleção de estudantes por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni) , além de servirem de requisito para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) . O Enem também pode ser usado para processos seletivos próprios de universidades e faculdades e para convênios com instituições de ensino superior de Portugal.