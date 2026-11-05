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POLÍCIA

Operação mobiliza mais de 6 mil policiais em Salvador; veja onde

O esquema de segurança prevê o uso de 4 mil câmeras de videomonitoramento

Evellyn Teixeira
Por
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) vai mobilizar mais de 6 mil profissionais
Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) vai mobilizar mais de 6 mil profissionais - Foto: Vitor Barreto/SSP

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) vai mobilizar mais de 6 mil profissionais para uma grande operação de segurança durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nos dias 8 e 15 de novembro.

A ação contará com integrantes das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, com atuação em 185 municípios baianos.

Locais de prova terão reforço policial

Em Salvador, o reforço do policiamento contemplará importantes locais de aplicação das provas, como a Universidade Católica do Salvador (UCSal), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), nos campi de Ondina e Canela, a Universidade Salvador (UNIFACS), a Universidade Jorge Amado (UNIJORGE) e o Instituto Federal da Bahia (IFBA).

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Operação contará com 4 mil câmeras

O esquema de segurança prevê o uso de 4 mil câmeras de videomonitoramento, sendo 990 equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, além de drones e rádios comunicadores.

Na Bahia, mais de 400 mil candidatos estão inscritos para realizar as provas em 1.175 locais. A Polícia Militar também será responsável pela escolta dos malotes e pelo reforço do policiamento em centros de distribuição e unidades de aplicação do exame.

CICC será ativado em Salvador

Na capital baiana, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado das 7h às 22h nos dois dias de prova, reunindo representantes de 23 órgãos e instituições. No interior, 18 Centros Integrados de Comunicação (CICOMs) vão acompanhar as ações.

A Polícia Civil dará suporte ao registro de ocorrências, enquanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros manterão equipes de prontidão para atender possíveis emergências.

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