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Vai fazer o Enem? Confira tudo que um candidato precisa saber

Exame acontece neste domingo e no dia 15 de novembro

Evellyn Teixeira
Por
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8. Os candidatos devem ficar atentos aos horários, documentos exigidos e materiais permitidos para evitar imprevistos durante a aplicação.

Nesta etapa, serão realizadas 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Que horas abrem os portões do Enem 2026?

No primeiro dia de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30, e os participantes terão até 19h para concluir o exame.

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Candidatos com direito a tempo adicional poderão permanecer até as 20h. Já os participantes da videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) terão até as 21h para entregar a prova.


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Como consultar o local de prova?

Os participantes devem consultar o endereço de aplicação na Página do Participante, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No Cartão de Confirmação de Inscrição, é possível conferir o endereço completo, número da sala, inscrição e língua estrangeira escolhida. Embora não seja obrigatório, o documento é recomendado para facilitar a identificação do local.

Quais documentos são aceitos no Enem?

Para entrar na sala de aplicação, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. Entre as opções aceitas estão:

  • Carteira de Identidade (RG);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Passaporte;
  • Carteira de Trabalho impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;
  • Identificações profissionais reconhecidas por lei;
  • Documentos digitais, como e-Título, CNH Digital, RG Digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN Digital), apresentados nos aplicativos oficiais ou no Gov.br.

Participantes estrangeiros também devem apresentar documentos oficiais de identificação com foto, conforme as regras previstas no edital.

O que é obrigatório levar para a prova?

Os candidatos precisam levar:

  • Documento oficial de identificação válido, físico ou digital;
  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Também é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e a declaração de comparecimento impressa, caso seja necessário comprovar a participação no exame.

Quais objetos são proibidos no Enem 2026?

Alguns materiais precisam ser guardados no envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais. Entre eles estão:

  • Celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos;
  • Relógios de qualquer tipo;
  • Fones de ouvido;
  • Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés e chapéus;
  • Lápis, lapiseiras, borrachas e canetas de material não transparente;
  • Livros, manuais, anotações e impressos;
  • Calculadoras e agendas eletrônicas;
  • Alarmes, pen drives e gravadores;
  • Protetores auriculares.

O envelope deve permanecer lacrado e identificado, conforme as orientações dos fiscais, durante toda a aplicação.

Pode levar lanche e água para o Enem?

Sim. Os participantes podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a prova. A recomendação é escolher lanches práticos, que não atrapalhem os demais candidatos.

A água deve estar em recipiente transparente, permitindo a fiscalização. Medicamentos também podem ser levados, mas devem ficar disponíveis para inspeção quando solicitado. Bulas e outros materiais devem permanecer guardados no envelope porta-objetos.

Como funciona a redação do Enem?

A redação deve ser escrita no formato dissertativo-argumentativo, com limite de até 30 linhas. O candidato precisa desenvolver uma argumentação sobre o tema apresentado e elaborar uma proposta de intervenção para o problema discutido.

A avaliação varia de zero a mil pontos e considera cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200 pontos. Entre os motivos que podem levar à nota zero estão fuga ao tema, texto com até sete linhas e identificação indevida na folha de redação, além de outras situações previstas no edital.

Para que serve a nota do Enem?

Além de avaliar o desempenho dos estudantes, o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A partir de 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua utilização como instrumento de avaliação do ensino médio.

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