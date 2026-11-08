ENEM
Vai fazer o Enem? Confira tudo que um candidato precisa saber
Exame acontece neste domingo e no dia 15 de novembro
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo, 8. Os candidatos devem ficar atentos aos horários, documentos exigidos e materiais permitidos para evitar imprevistos durante a aplicação.
Nesta etapa, serão realizadas 90 questões objetivas, divididas entre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
Que horas abrem os portões do Enem 2026?
No primeiro dia de aplicação, os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, seguindo o horário de Brasília. As provas começam às 13h30, e os participantes terão até 19h para concluir o exame.
Candidatos com direito a tempo adicional poderão permanecer até as 20h. Já os participantes da videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) terão até as 21h para entregar a prova.
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Como consultar o local de prova?
Os participantes devem consultar o endereço de aplicação na Página do Participante, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
No Cartão de Confirmação de Inscrição, é possível conferir o endereço completo, número da sala, inscrição e língua estrangeira escolhida. Embora não seja obrigatório, o documento é recomendado para facilitar a identificação do local.
Quais documentos são aceitos no Enem?
Para entrar na sala de aplicação, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto. Entre as opções aceitas estão:
- Carteira de Identidade (RG);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Passaporte;
- Carteira de Trabalho impressa, emitida após 27 de janeiro de 1997;
- Identificações profissionais reconhecidas por lei;
- Documentos digitais, como e-Título, CNH Digital, RG Digital e Carteira de Identidade Nacional (CIN Digital), apresentados nos aplicativos oficiais ou no Gov.br.
Participantes estrangeiros também devem apresentar documentos oficiais de identificação com foto, conforme as regras previstas no edital.
O que é obrigatório levar para a prova?
Os candidatos precisam levar:
- Documento oficial de identificação válido, físico ou digital;
- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
Também é recomendável levar o Cartão de Confirmação de Inscrição e a declaração de comparecimento impressa, caso seja necessário comprovar a participação no exame.
Quais objetos são proibidos no Enem 2026?
Alguns materiais precisam ser guardados no envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais. Entre eles estão:
- Celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos;
- Relógios de qualquer tipo;
- Fones de ouvido;
- Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés e chapéus;
- Lápis, lapiseiras, borrachas e canetas de material não transparente;
- Livros, manuais, anotações e impressos;
- Calculadoras e agendas eletrônicas;
- Alarmes, pen drives e gravadores;
- Protetores auriculares.
O envelope deve permanecer lacrado e identificado, conforme as orientações dos fiscais, durante toda a aplicação.
Pode levar lanche e água para o Enem?
Sim. Os participantes podem levar alimentos e bebidas para consumir durante a prova. A recomendação é escolher lanches práticos, que não atrapalhem os demais candidatos.
A água deve estar em recipiente transparente, permitindo a fiscalização. Medicamentos também podem ser levados, mas devem ficar disponíveis para inspeção quando solicitado. Bulas e outros materiais devem permanecer guardados no envelope porta-objetos.
Como funciona a redação do Enem?
A redação deve ser escrita no formato dissertativo-argumentativo, com limite de até 30 linhas. O candidato precisa desenvolver uma argumentação sobre o tema apresentado e elaborar uma proposta de intervenção para o problema discutido.
A avaliação varia de zero a mil pontos e considera cinco competências, cada uma com pontuação máxima de 200 pontos. Entre os motivos que podem levar à nota zero estão fuga ao tema, texto com até sete linhas e identificação indevida na folha de redação, além de outras situações previstas no edital.
Para que serve a nota do Enem?
Além de avaliar o desempenho dos estudantes, o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas em processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A partir de 2026, o exame também passa a integrar o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), ampliando sua utilização como instrumento de avaliação do ensino médio.