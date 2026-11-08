Menina de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 com arma do pai

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Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo feito acidentalmente pela irmã, de 5 anos, na manhã deste domingo, 8, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, os pais das meninas estavam dormindo quando foram acordados pelo barulho do tiro. Ao chegarem ao quarto das crianças, encontraram a menina mais nova ferida. A irmã mais velha relatou que estava brincando com a arma.

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A pistola era mantida na residência pelo pai das crianças, que tinha autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

De acordo com a direção do Hospital Municipal Rocha Faria, a menina deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação e dos procedimentos realizados pela equipe médica, ela não resistiu.

Polícia investiga o caso

Policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Santa Cruz, foram acionados após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no hospital. No local, os agentes confirmaram a morte da criança.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou perícia na residência da família para apurar as circunstâncias do disparo.

Procurada, a Polícia Civil não comentou o caso.