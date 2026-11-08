Médico é visto nu após denúncia de zoofilia contra cadela na Bahia

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Um médico está sendo acusado de zoofilia contra uma cadela, em um episódio ocorrido na última sexta-feira, 6, na praia de Ponta de Areia, em Itaparica, na Bahia.

Em relato enviado ao portal A TARDE, uma testemunha contou que estava passeando de carro com os pais, quando viu o suspeito sem roupa, sendo imobilizado no meio da praia.

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"Dois homens que estavam passando pela praia na hora ouviram os choros de um cachorro e relataram ter visto um homem que estava acampando na praia estuprando uma cadelinha de rua. Rapidamente juntou várias pessoas no local, chamaram a polícia e o homem ficou contido até os policiais chegarem", contou à reportagem.

A cadela atende pelo nome Nina e é cuidada pelos moradores locais, que inclusive, providenciaram a castração dela há alguns meses.

"Ela está bem, mas muito assustada. Tentamos levar ela no veterinário ontem, mas não conseguimos pegar ela por conta do medo. Vamos tentar de novo amanhã", relatou.

O que diz a polícia?

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou a denúncia. Segundo a corporação, agentes do 23º BPM conduziram o suspeito.

"Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem despido em uma barraca de camping, onde estava sendo contido por populares", disse nota.

O suspeito e as testemunhas foram conduzidos à delegacia da região, onde a ocorrência foi apresentada para a adoção das medidas legais cabíveis.

"A Polícia Militar da Bahia reafirma seu compromisso com a proteção da vida e a preservação da ordem pública, atuando também na defesa dos animais e no enfrentamento aos maus-tratos", finalizou.

A testemunha ouvida pela reportagem afirma que após ser ouvido, o suspeito foi liberado.