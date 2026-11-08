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POLÍTICA

Lula realiza 1º pronunciamento à nação após reeleição neste domingo

Fala será veiculada em rádios e televisões, às 20h30

Luiza Nascimento
Por
Lula
Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar o primeiro pronunciamento à nação após a reeleição, neste domingo, 8. A fala acontece às 20h30, e será veiculada em rádio e TV.

"Quero falar diretamente com vocês sobre o Brasil, nossas conquistas, nossa soberania e o futuro que estamos construindo. Convido cada brasileira e cada brasileiro a acompanhar", escreveu no X.

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A expectativa é de que o petista agradeça aos eleitores e aborde outros temas como responsabilidade fiscal.

Em 29 de outubro, Lula já havia sinalizado que faria um pronunciamento. No entanto, o presidente tratava uma rouquidão, presente desde o período eleitoral, e usou os dias que sucederam o pleito para se recuperar.

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