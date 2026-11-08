Lula realiza 1º pronunciamento à nação após reeleição neste domingo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai realizar o primeiro pronunciamento à nação após a reeleição, neste domingo, 8. A fala acontece às 20h30, e será veiculada em rádio e TV.

"Quero falar diretamente com vocês sobre o Brasil, nossas conquistas, nossa soberania e o futuro que estamos construindo. Convido cada brasileira e cada brasileiro a acompanhar", escreveu no X.

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Veja a publicação:

Brasil, temos um encontro marcado! Hoje, às 20h30, farei um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Quero falar diretamente com vocês sobre o Brasil, nossas conquistas, nossa soberania e o futuro que estamos construindo. Convido cada brasileira e cada brasileiro a acompanhar. Não percam! 📸 @ricardostuckert — Lula (@LulaOficial) November 8, 2026

A expectativa é de que o petista agradeça aos eleitores e aborde outros temas como responsabilidade fiscal.

Em 29 de outubro, Lula já havia sinalizado que faria um pronunciamento. No entanto, o presidente tratava uma rouquidão, presente desde o período eleitoral, e usou os dias que sucederam o pleito para se recuperar.