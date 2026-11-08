Lula comemora tema da redação do Enem 2026: “Viva o SUS”

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Após o anúncio sobre o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrido neste domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para comemorar.

Neste ano, os mais de 5 milhões de estudantes tiveram que escrever sobre “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.

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“Viva o SUS. Patrimônio do Brasil, que vamos seguir protegendo e fortalecendo”, escreveu.

Confira a publicação:

Viva o SUS. Patrimônio do Brasil, que vamos seguir protegendo e fortalecendo ❤️🇧🇷 — Lula (@LulaOficial) November 8, 2026

Lula participou da distribuição das provas

Pela manhã, Lula acompanhou a distribuição das provas, através da sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

Na ocasião, o petista comparou a prova a uma “guerra pela educação” ao falar da situação em países em conflito.

“Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. (...) Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Eu já vivi isso na pele muitas vezes”, disse.