Lula chama Enem de "guerra contra o retrocesso" e defende educação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou neste domingo, 8, a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 como uma “guerra contra o retrocesso” e uma mobilização em defesa da educação.

Durante visita à sala de monitoramento do exame, em Brasília, o petista destacou a importância do ensino superior para ampliar oportunidades profissionais e garantir mais respeito e independência aos brasileiros.

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“Não é verdade que não vale a pena ter diploma universitário. (...) Uma pessoa que não tem formação, sabe, não é tratada com respeito. Eu já vivi isso na pele muitas vezes”, disse.

Participação feminina no Enem 2026

Lula comemorou ainda o fato de as mulheres representarem 63,98% dos inscritos no Enem 2026.

Das 5.051.345 inscrições confirmadas, 3.232.013 são de mulheres, enquanto os homens correspondem a 36,02% do total, com 1.819.332 inscritos.

Para o presidente, o acesso à educação também representa uma conquista de autonomia para as mulheres, que podem ampliar sua independência dentro e fora de casa.

“A educação para a mulher não é só pela profissão ou pelo salário. É por uma coisa chamada independência, é a conquista do direito de andar de cabeça erguida dentro e fora de casa”, afirmou.

Números do Enem 2026

O primeiro dia de provas, realizado neste domingo, 8, reúne questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

No próximo domingo, 15, os candidatos farão as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Neste ano, o exame mobiliza 596.812 profissionais em todo o país. Segundo o governo federal, esta é a primeira vez que o Enem ultrapassa a marca de 1.900 municípios com locais de aplicação.