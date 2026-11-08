Estudantes chegam 3 horas antes para o 1º dia do Enem em Salvador

A ansiedade para a realização do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, neste domingo, 8, fez com que os estudantes João Paulo, de 17 anos, e Gabriel Victor, de 18, fossem os primeiros a chegar ao local de prova no Colégio Estadual Central, localizado no bairro de Nazaré, em Salvador.

A abertura dos portões está prevista para as 12h, com fechamento às 13h. No entanto, por volta das 9h40, João e Gabriel já estavam na entrada da escola.

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O motivo é um só: evitar qualquer imprevisto que possa atrasar o sonho de ingressar na faculdade.

Em entrevista ao portal A TARDE, João Paulo, que pretende cursar Biologia, confessou estar nervoso por fazer o exame pela primeira vez. A expectativa, no entanto, é alta após um longo período de preparação.

Espero conseguir… Estou meio nervoso, mas, como é a minha primeira vez, é normal. Minha expectativa é que eu consiga fazer uma boa prova, pois estudo desde janeiro João Paulo - Estudante

Ele disse ainda que a preparação para chegar cedo ao local da prova começou na manhã de sábado, 7, quando deixou todos os materiais organizados e planejou o deslocamento até a escola.

Morador do bairro de Mata Escura, João Paulo usou o metrô para chegar mais rápido ao Colégio Central.

“A preparação para chegar até aqui começou na manhã de sábado, quando arrumei as minhas coisas e consegui fazer um bom planejamento. Quis chegar aqui [local da prova] cedo para não ter nenhum empecilho, porque o trânsito de Salvador é muito imprevisível. Peguei o metrô e foi rápido”, contou.

O estudante João Paulo, de 17 anos - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Gabriel Victor, embora tenha se preparado por um período mais curto, também demonstrou confiança em conseguir um bom desempenho para ingressar no curso de Ciências Contábeis.

“Sendo sincero, não tive um preparo tão longo para esse Enem. Um preparo que durou menos de dois meses, mas a minha expectativa é fazer uma boa redação”, afirmou Gabriel, que faz o Enem pela segunda vez.

O estudante Gabriel Victor, de 18 anos - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A chegada ao local de prova, no entanto, não foi tão tranquila para ele. Morador do bairro de Alto de Ondina, Gabriel contou que esperou cerca de duas horas no ponto de ônibus antes de conseguir chegar à escola.

“Foi tranquilo chegar aqui, tirando o atraso do ônibus, que demorou um pouquinho. Fiquei até preocupado porque esperei duas horas no ponto”, lamentou.

Tema da redação: tecnologia é aposta dos estudantes

Tanto João Paulo quanto Gabriel Victor acreditam que o tema da redação do Enem 2026 estará relacionado à tecnologia e ao uso da inteligência artificial (IA) na sociedade.

“Acho que o tema da redação pode ser tecnologia ou uso de IA na sociedade. São assuntos bastante falados e estudei muito”, disse João.

Gabriel também apostou no assunto: “Acredito que o tema seja relacionado à tecnologia”.

Enem 2026

Neste domingo, 8, os candidatos farão 90 questões objetivas, sendo 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Também será aplicada a redação, na qual os participantes deverão desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de relevância social.

O segundo dia de provas, marcado para 15 de novembro, terá outras 90 questões: 45 de Matemática e suas Tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.