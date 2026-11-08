PT faz vaquinha de R$ 7 milhões para pagar campanha de Lula

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O Partido dos Trabalhadores (PT) abriu uma vaquinha virtual com a meta de arrecadar R$ 7 milhões para ajudar a pagar as despesas da campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

A iniciativa pede contribuições de R$ 13 via Pix, em referência ao número de urna da legenda, para que o partido consiga “fechar as contas” após o período eleitoral.

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A mobilização retoma uma estratégia de financiamento coletivo já utilizada pelo PT em eleições anteriores e também adotada por outros candidatos na disputa deste ano.

A arrecadação busca complementar os recursos utilizados durante a campanha e quitar as despesas eleitorais da legenda.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a campanha de Lula custou R$ 93 milhões, valor abaixo do limite de gastos estabelecido para a disputa presidencial, de R$ 133 milhões.

A candidatura arrecadou cerca de R$ 129 milhões, dos quais R$ 123 milhões vieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinado ao PT.

Neste ano, o partido recebeu R$ 615 milhões do fundo eleitoral, a segunda maior parcela distribuída entre as legendas, atrás apenas do Partido Liberal (PL), que recebeu R$ 881 milhões.

Além dos recursos do fundo eleitoral, a campanha de Lula recebeu R$ 1,3 milhão do fundo partidário do PT e R$ 4,1 milhões em doações de apoiadores, depositadas diretamente na conta da candidatura e registradas no TSE.

Vaquinhas eleitorais é autorizado pela Justiça Eleitoral

O financiamento coletivo de campanhas, por meio de plataformas de arrecadação virtual, é permitido pela Justiça Eleitoral desde 2017.

O PT já recorreu à estratégia em eleições anteriores: em 2018, quando Lula teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral, foram arrecadados R$ 1,5 milhão. Em 2022, a campanha do petista conseguiu reunir R$ 6,8 milhões em doações.