Lula mobiliza ‘Exército’ e promete live com Janones na Turquia

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, 7, que viajará à Turquia para participar da COP31 acompanhado do deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG).

Na gravação, direcionada aos integrantes do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, usado por Janones para mobilizar apoiadores durante a campanha do segundo turno, o presidente pediu que o grupo permaneça de “prontidão” enquanto os dois estiverem fora do país.

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“Eu vou passar a semana inteira fora, mas eu quero dizer ao meu general [Janones] que a tropa tem que estar de prontidão para não deixar os nossos inimigos continuarem mentindo nesse país. É importante a gente ter certeza que somente a verdade repetida muitas vezes vai destruir uma mentira contada milhões de vezes”, afirmou o petista.

Veja o vídeo:

O canal “Exército do Lula” deve continuar ativo após as eleições. A proposta é utilizar a mobilização dos integrantes para exercer pressão sobre o Congresso Nacional. Atualmente, o grupo reúne pouco mais de 10 milhões de integrantes.

Lula e Janones farão live durante viagem à Turquia

Além de pedir que os integrantes mantenham a mobilização, Lula anunciou que fará uma transmissão ao vivo com Janones durante a viagem. A previsão é que a live aconteça na quinta-feira, 12.

Agenda internacional de Lula

A partir de segunda-feira, 9, o presidente estará em Antália, na Turquia, para participar da COP31.

Depois, seguirá para Manila, nas Filipinas, onde terá uma reunião bilateral com o presidente Ferdinand Marcos e participará da reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).