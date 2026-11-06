Lula desabafa sobre rotina e diz ter saudade de “cerveja em barzinho”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou sentir saudades de atividades que fazia antes de assumir a Presidência da República, como frequentar bares, caminhar em parques e ir a restaurantes. A declaração ocorreu durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), na noite desta quinta-feira, 5.

Na conversa, Lula disse que gostaria de voltar a frequentar um bar simples ao lado da primeira-dama, Janja, para conversar e tomar uma cerveja. O presidente também mencionou a vontade de caminhar em um parque sem a exposição e as restrições relacionadas ao cargo.

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“Sabe o que que eu tenho saudade? Eu tenho vontade de chegar, eu e a Janja sozinhos, num barzinho pequeno, sentar numa mesa e pedir uma cerveja gelada. Eu tenho. Caminhar num parque”, afirmou.

Presidente relata rotina de isolamento

Lula também disse que não frequenta restaurantes ou shoppings em Brasília desde que assumiu a Presidência. Segundo ele, a rotina é marcada pelo deslocamento entre a residência oficial e o local de trabalho, com poucas oportunidades de lazer fora de casa.

“Minha vida é uma vida de isolamento em casa. Aqui, eu vou agora para 12 anos na Presidência. Doze anos. Minha vida é sair daqui, trabalhar de manhã e voltar à noite, sair daqui e voltar de noite”, declarou.

O presidente afirmou ainda que costuma passar os finais de semana apenas com Janja. Ele explicou que evita convidar ministros para encontros particulares porque isso poderia gerar a necessidade de chamar outros integrantes do governo.

“Porque eu não posso convidar ministro para vir, porque se eu convidar um, tem que convidar 10, 15. Aí também não dá. Então, a minha vida é essa”, disse.

Confira o momento: