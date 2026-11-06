Aliados defendem que Lula dê indulto a Bolsonaro

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Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem que o Palácio do Planalto avalie saídas jurídicas para encurtar o tempo de eventual prisão de Jair Bolsonaro.

A estratégia visa conter a pressão da oposição por anistia ampla no Congresso e amortecer potenciais desgastes entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal (STF).

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​Informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, indicam que a discussão ocorre em meio às negociações pela sucessão na presidência do Senado, projetada para 2027.

Cobrança da oposição

Com a bancada oposicionista fortalecida nas urnas, a cobrança pela libertação do ex-presidente e o envio de pedidos de impeachment contra ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes, devem ganhar tração.

​O receio do núcleo governista é que essa pauta monopolize o debate público nos primeiros meses da próxima gestão, paralisando votações prioritárias da agenda econômica.

​As alternativas em análise permanecem restritas aos bastidores, sem sinalização oficial de Lula, e enfrentam complexidades técnicas.

​Caminhos jurídicos

​Indulto ou Graça: Mecanismos de prerrogativa presidencial previstos na Constituição para perdoar ou amenizar penas. Diferenciam-se da anistia — que exige aprovação legislativa —, mas extinguem o cumprimento da sanção sem anular os demais efeitos da condenação.

​Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC): Proposta sugerida por quadros petistas para que o STF reconheça a validade da Lei da Dosimetria.

Aprovada pelo Congresso após a derrubada de veto presidencial, a norma altera o cálculo de penas relativas a crimes contra o Estado Democrático de Direito, o que poderia abrandar os prazos para progressão de regime.

A eficácia da lei está atualmente suspensa por decisão cautelar do ministro Alexandre de Moraes. ​Mesmo se acolhida pelo Supremo, a aplicação dos critérios da dosimetria dependeria de recomputo judicial e não devolveria os direitos políticos a Bolsonaro.

​Sucessão do Senado

​A articulação ganha corpo no momento em que Davi Alcolumbre (União-AP) busca consolidar apoios para se manter no comando da Casa, enfrentando concorrência de nomes da direita como Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS).

​Como a presidência do Senado detém a prerrogativa exclusiva de pautar processos de impeachment contra magistrados da Suprema Corte, interlocutores do governo tentam antecipar soluções para evitar a escalada de conflitos institucionais no início do próximo ciclo parlamentar.