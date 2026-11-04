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DESVIO DE VERBAS

Serrinha é alvo de operação por superfaturamento na compra de livros

Alvo da apuração é a contratação de livros didáticos pela Prefeitura com recursos do Fundeb

Rodrigo Tardio
Por
Exemplares adquiridos pelo município foram contratados por valores substancialmente superiores
Exemplares adquiridos pelo município foram contratados por valores substancialmente superiores - Foto: Divulgação
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A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quarta-feira, 4, uma operação conjunta para investigar o suposto desvio de verbas federais destinadas à educação pública no interior da Bahia.

O alvo da apuração é a contratação de livros didáticos pela Prefeitura de Serrinha com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

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​De acordo com os levantamentos preliminares da corporação, os exemplares adquiridos pelo município foram contratados por valores substancialmente superiores aos preços praticados e divulgados no próprio site da editora fornecedora.

A análise dos contratos também revelou indícios de direcionamento das licitações, ligação societária entre empresas concorrentes e movimentações financeiras atípicas durante as transações.

​Buscas na Bahia e Ceará

​Denominada Operação Caro Leitor, a ação mobilizou agentes para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Do total, quatro ordens judiciais foram executadas em solo baiano — nos municípios de Serrinha e Salvador — e nove no Estado do Ceará, distribuídas entre a capital, Fortaleza, e a cidade de Eusébio.

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Diligências

​As diligências miraram endereços residenciais de investigados, sedes de empresas e prédios ligados à administração pública municipal de Serrinha.

O objetivo, segundo a PF, é recolher documentos, dispositivos eletrônicos e novos elementos de prova que ajudem a rastrear o caminho do dinheiro e a individualizar a conduta dos envolvidos.

​O inquérito prossegue sob a apuração de crimes como fraude a licitações, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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Tags

Operação Caro Leitor polícia federal serrinha

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