DESVIO DE VERBAS
Serrinha é alvo de operação por superfaturamento na compra de livros
Alvo da apuração é a contratação de livros didáticos pela Prefeitura com recursos do Fundeb
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quarta-feira, 4, uma operação conjunta para investigar o suposto desvio de verbas federais destinadas à educação pública no interior da Bahia.
O alvo da apuração é a contratação de livros didáticos pela Prefeitura de Serrinha com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
De acordo com os levantamentos preliminares da corporação, os exemplares adquiridos pelo município foram contratados por valores substancialmente superiores aos preços praticados e divulgados no próprio site da editora fornecedora.
A análise dos contratos também revelou indícios de direcionamento das licitações, ligação societária entre empresas concorrentes e movimentações financeiras atípicas durante as transações.
Buscas na Bahia e Ceará
Denominada Operação Caro Leitor, a ação mobilizou agentes para o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
Do total, quatro ordens judiciais foram executadas em solo baiano — nos municípios de Serrinha e Salvador — e nove no Estado do Ceará, distribuídas entre a capital, Fortaleza, e a cidade de Eusébio.
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Diligências
As diligências miraram endereços residenciais de investigados, sedes de empresas e prédios ligados à administração pública municipal de Serrinha.
O objetivo, segundo a PF, é recolher documentos, dispositivos eletrônicos e novos elementos de prova que ajudem a rastrear o caminho do dinheiro e a individualizar a conduta dos envolvidos.
O inquérito prossegue sob a apuração de crimes como fraude a licitações, desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.