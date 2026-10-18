PERMISSÃO
Moraes libera casa de Bolsonaro para festa da filha caçula
Membros da lista aprovada pelo STF participam de almoço de aniversário da filha de Jair Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao requerimento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e liberou a presença de dez convidados na residência dele, neste domingo, 18.
O encontro foi solicitado pelos advogados do ex-mandatário para celebrar o aniversário da filha caçula, Laura Bolsonaro.
Decisão judicial
A decisão judicial foi assinada na última sexta-feira, 16, após a apresentação de uma lista nominal detalhada contendo a identificação de todos os participantes do almoço.
Ao deferir o pedido, o magistrado ressaltou que a permissão de acesso ao imóvel fica restrita exclusivamente aos nomes indicados para o evento familiar.
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Protocolos de segurança
Pelo despacho do STF, os integrantes da lista aprovada deverão cumprir integralmente as normas de segurança estabelecidas para a permanência na propriedade, além de obedecer às orientações das equipes encarregadas da fiscalização.
Para assegurar o cumprimento da medida, o ministro determinou a notificação imediata da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, que vão ficar responsáveis por adotar as providências operacionais no local.