Moraes libera casa de Bolsonaro para festa da filha caçula

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao requerimento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e liberou a presença de dez convidados na residência dele, neste domingo, 18.

O encontro foi solicitado pelos advogados do ex-mandatário para celebrar o aniversário da filha caçula, Laura Bolsonaro.

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Decisão judicial

​A decisão judicial foi assinada na última sexta-feira, 16, após a apresentação de uma lista nominal detalhada contendo a identificação de todos os participantes do almoço.

Ao deferir o pedido, o magistrado ressaltou que a permissão de acesso ao imóvel fica restrita exclusivamente aos nomes indicados para o evento familiar.

Protocolos de segurança

​Pelo despacho do STF, os integrantes da lista aprovada deverão cumprir integralmente as normas de segurança estabelecidas para a permanência na propriedade, além de obedecer às orientações das equipes encarregadas da fiscalização.

​Para assegurar o cumprimento da medida, o ministro determinou a notificação imediata da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, que vão ficar responsáveis por adotar as providências operacionais no local.