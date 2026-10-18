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PERMISSÃO

Moraes libera casa de Bolsonaro para festa da filha caçula

Membros da lista aprovada pelo STF participam de almoço de aniversário da filha de Jair Bolsonaro

Rodrigo Tardio
Por
Ex-mandatário vai celebrar aniversário de Laura Bolsonaro
Ex-mandatário vai celebrar aniversário de Laura Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao requerimento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e liberou a presença de dez convidados na residência dele, neste domingo, 18.

O encontro foi solicitado pelos advogados do ex-mandatário para celebrar o aniversário da filha caçula, Laura Bolsonaro.

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Decisão judicial

​A decisão judicial foi assinada na última sexta-feira, 16, após a apresentação de uma lista nominal detalhada contendo a identificação de todos os participantes do almoço.

Ao deferir o pedido, o magistrado ressaltou que a permissão de acesso ao imóvel fica restrita exclusivamente aos nomes indicados para o evento familiar.

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Protocolos de segurança

​Pelo despacho do STF, os integrantes da lista aprovada deverão cumprir integralmente as normas de segurança estabelecidas para a permanência na propriedade, além de obedecer às orientações das equipes encarregadas da fiscalização.

​Para assegurar o cumprimento da medida, o ministro determinou a notificação imediata da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e do Núcleo de Custódia da Polícia Militar, que vão ficar responsáveis por adotar as providências operacionais no local.

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Tags

Alexandre de Moraes aniversário decisão judicial Jair Bolsonaro segurança pública STF

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