Lula escala Rui Costa para negociar aproximação com PSDB

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Em meio às articulações para definir os nomes que ocuparão os ministérios no quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o presidente do PT, Edinho Silva, e o senador eleito Rui Costa para fazer uma aproximação com o PSDB.

Os dois procuraram o presidente nacional do partido, Aécio Neves, para iniciar uma conversa sobre a composição política do próximo governo do petista.

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A expectativa, segundo informações da Folha de S.Paulo, é que os três se encontrem em uma reunião presencial na próxima semana.

A princípio, o objetivo é entender como os tucanos pretendem se posicionar no próximo mandato de Lula e avaliar a possibilidade de construir uma relação política que facilite a aprovação de projetos no Congresso Nacional.

A oferta de cargos no governo não foi discutida neste primeiro contato, mas não está descartada.

A movimentação ocorre em meio à expectativa de um Congresso mais resistente ao governo a partir de 2027, já que a maioria dos deputados e senadores eleitos é de oposição.

O PL, do senador e candidato derrotado à Presidência Flávio Bolsonaro, e o Novo são os únicos partidos que Lula descarta incluir nas conversas.

PSDB historicamente opositor

A aproximação também sinaliza a disposição do PT de dialogar com partidos que historicamente fizeram oposição a Lula.

Durante décadas, o PSDB foi um dos principais adversários políticos dos petistas, com disputas presidenciais e embates no Congresso Nacional.

Nas últimas eleições, os tucanos elegeram 11 deputados federais e dois senadores.