Lula debocha de Flávio Bolsonaro e o chama de pé-frio: “Chegou nos EUA, o Trump perdeu”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quinta-feira, 5. Durante uma transmissão ao vivo no YouTube com o deputado André Janones (Rede-MG), o petista associou a chegada do adversário aos Estados Unidos à derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas norte-americanas e o classificou como “pé-frio”.

A declaração foi feita enquanto Lula recordava os atos de campanha eleitoral e contrastava o uso da bandeira brasileira por ele com os gestos de Flávio em relação ao símbolo norte-americano.

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“Enquanto eu fazia isso, o meu adversário pegava a bandeira americana e ficava beijando. E foi correr agora, pé frio. Derrotou o Trump. Chegou nos Estados Unidos, o Trump perdeu”, ironizou Lula, ao lembrar que levantava a bandeira brasileira durante os atos de campanha.

A saída de Flávio do Brasil ocorreu três dias depois da derrota nas urnas. O senador foi superado por Lula no segundo turno da eleição presidencial, realizado em 25 de outubro. O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, enquanto o adversário alcançou 48,21%, após ter terminado a primeira etapa da disputa à frente do atual presidente.

O resultado também marcou a segunda derrota de Jair Bolsonaro (PL), pai do senador, para Lula em uma eleição presidencial. O ex-presidente havia sido derrotado pelo petista em 2022.

Depois do resultado eleitoral, Flávio embarcou para Miami, nos Estados Unidos, onde chegou em 28 de outubro. Já na terça-feira, 3, os democratas obtiveram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado norte-americano, impondo uma derrota política ao presidente Donald Trump.

Durante a transmissão, Lula também questionou a permanência do senador em território norte-americano e afirmou que ele precisará retornar ao Brasil para responder aos processos que enfrenta.

“Foi lá para pegar proteção, você vai ver a proteção que você vai ter. Você vai ter que voltar para o Brasil para receber os processos que você tem”, afirmou Lula durante a live.

Na mesma ocasião, o presidente voltou a citar uma disputa envolvendo uma ilha em Angra dos Reis (RJ), o jogador de futebol Richarlison, do Tottenham, e o advogado Willer Tomaz, apontado como ligado a Flávio. Sobre o assunto, Lula declarou: “Nós vamos denunciar isso”.

Ao encerrar as críticas, o presidente retomou o tema da transparência financeira e desafiou o senador a apresentar informações sobre suas contas. Lula afirmou que seus próprios documentos, assim como os de Janja e de outros familiares, estão disponíveis para análise da Justiça.

“Eu tô disposto a dar minha vida para provar quem é honesto nesse país. E as minhas contas estão lá, minha da Janja, da minha família, tudo. Arregaça tudo. Agora, eu quero ver a dos outros, quero ver quem é honesto nesse país”, disse.