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PEC DA SEGURANÇA PÚBLICA

Lula anuncia envio de MP para criar Ministério da Segurança

Presidente anunciou que enviaria medida durante “live da vitória” com Janones nesta quinta

Leo Almeida
Por
PEC da Segurança Pública foi aprovada nesta semana
PEC da Segurança Pública foi aprovada nesta semana - Foto: © Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que enviará uma medida provisória para criar o Ministério da Segurança Pública para apreciação do Congresso Nacional. Durante “live da vitória” com o deputado federal André Janones (Rede-MG) na noite desta quinta-feira, 5.

“Agora, amanhã, já vou fazer a primeira discussão. Vou mandar a medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública, discutindo dinheiro para a gente gastar e investir e garantir aquela frase: ao trabalhador, proteção; ao bandido, prisão”, afirmou Lula na transmissão ao vivo.

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O anúncio ocorreu após a aprovação, nesta semana, da PEC da Segurança Pública pelo Senado, sem a inclusão da redução da maioridade penal.

A Pasta

A criação de uma pasta exclusiva para a segurança pública foi uma das principais promessas feitas por Lula durante a campanha à reeleição. O presidente havia condicionado a medida à aprovação da PEC da Segurança Pública, considerada uma das prioridades de seu governo no Congresso.

Com o avanço da proposta, o Planalto pretende reorganizar a estrutura federal responsável pela área, atualmente vinculada ao Ministério da Justiça.

Durante a campanha eleitoral, Lula prometeu criar o Ministério da Segurança Pública assim que a PEC fosse promulgada, mas ainda não está claro se a nova pasta será instituída antes do início de seu quarto mandato, em janeiro de 2027.

Dentre os nomes cotados para comandar o novo ministério está o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo, conhecido pela atuação no combate ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O senador eleito Rui Costa (PT) também foi ventilado no cargo, mas conforme apurado pelo portal A TARDE, ele teria descartado comandar a pasta.

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