Janones confirma “live da vitória” com Lula nesta quinta-feira (5)

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O deputado federal e líder do canal “Exército do Lula”, André Janones (Rede-MG), convocou apoiadores a participarem da “live da vitória” nas eleições que será realizada nesta quinta-feira, 5, às 19h. A transmissão ao vivo será exibida no canal oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de contar com a presença do petista.

Durante a convocação, Janones afirmou que o encontro digital tem como objetivo reunir a militância progressista e atingir a maior audiência da história do país em uma transmissão de caráter político.

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“A live da vitória já tem data e hora marcada. É nesta quinta-feira, 19h, a live com o único homem eleito quatro vezes presidente do Brasil, com o maior líder político da história da América Latina e um dos maiores do mundo, que está inspirando eleição pelo mundo inteiro: Luiz Inácio Lula da Silva. Nós queremos a maior audiência da história de uma live política no Brasil”, disse Janones em vídeo.

Quem é Janones

O deputado federal mineiro ganhou projeção nacional durante a campanha de reeleição do presidente Lula em 2026. Na ocasião, liderou uma estratégia de mobilização digital que reuniu mais de 10 milhões de apoiadores no canal “Exército do Lula”, no WhatsApp.

A iniciativa ganhou repercussão internacional e passou a inspirar estratégias de campanhas políticas em outros países. A atuação do deputado também foi apontada como um dos fatores de fortalecimento da presença digital da campanha petista, que terminou o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL), mas venceu a disputa no segundo turno.