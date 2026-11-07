VATICANO
Papa Leão XIV envia recado a Lula durante viagem pela América do Sul
Pontífice recebeu convite do presidente para visitar o país
O papa Leão XIV enviou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a passagem de seu avião pelo espaço aéreo brasileiro, nesta sexta-feira (6). O pontífice, que realiza uma viagem apostólica pela América do Sul, transmitiu saudações ao chefe do Executivo e desejou unidade e paz à população brasileira.
A mensagem foi encaminhada por meio de um telegrama enviado durante o voo que levava o líder da Igreja Católica ao Uruguai. Além do Brasil, outros cinco chefes de Estado de países sobrevoados pelo avião receberam mensagens do papa.
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“Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência e aos seus cidadãos, e invoco sobre a nação os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso”, disse.
Em resposta, Lula agradeceu a manifestação do pontífice e renovou o convite para que ele visite o Brasil. A declaração foi publicada pelo presidente em uma rede social, ainda durante a viagem de Leão XIV.
Lula agradece mensagem e convida papa para visitar o Brasil
O presidente brasileiro demonstrou satisfação com a mensagem enviada pelo líder religioso e destacou os votos de paz e unidade destinados à população.
"Recebi com alegria a mensagem do Papa Leão XIV, que enviou bênçãos de unidade e paz ao povo brasileiro. Agradeço de coração o carinho de Sua Santidade e reitero o convite para que visite o Brasil. Será recebido de braços abertos, com muito afeto e fé'", disse o presidente brasileiro em resposta ao pontífice.
A troca de mensagens ocorreu durante o deslocamento de Leão XIV pela América do Sul. O pontífice deixou o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino, na região metropolitana de Roma, e realizou um voo de mais de 13 horas até o continente sul-americano.
Qual será a agenda do papa Leão XIV na América do Sul?
A viagem apostólica de Leão XIV prevê compromissos no Uruguai, na Argentina e no Peru. O primeiro compromisso oficial aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6, em Montevidéu, capital uruguaia.
Durante o trajeto, o pontífice enviou saudações aos países sobrevoados, começando pela própria Itália, de onde partiu para a viagem internacional.
A passagem pelo continente reúne compromissos religiosos e encontros institucionais nos três países, dentro da agenda oficial do líder da Igreja Católica.