Papa Leão XIV envia recado a Lula durante viagem pela América do Sul

Siga o A TARDE no Google

O papa Leão XIV enviou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a passagem de seu avião pelo espaço aéreo brasileiro, nesta sexta-feira (6). O pontífice, que realiza uma viagem apostólica pela América do Sul, transmitiu saudações ao chefe do Executivo e desejou unidade e paz à população brasileira.

A mensagem foi encaminhada por meio de um telegrama enviado durante o voo que levava o líder da Igreja Católica ao Uruguai. Além do Brasil, outros cinco chefes de Estado de países sobrevoados pelo avião receberam mensagens do papa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ao sobrevoar o espaço aéreo brasileiro em minha Viagem Apostólica ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, envio cordiais saudações a Vossa Excelência e aos seus cidadãos, e invoco sobre a nação os dons da unidade e da paz de Deus Todo-Poderoso”, disse.

Em resposta, Lula agradeceu a manifestação do pontífice e renovou o convite para que ele visite o Brasil. A declaração foi publicada pelo presidente em uma rede social, ainda durante a viagem de Leão XIV.

Lula agradece mensagem e convida papa para visitar o Brasil

O presidente brasileiro demonstrou satisfação com a mensagem enviada pelo líder religioso e destacou os votos de paz e unidade destinados à população.

"Recebi com alegria a mensagem do Papa Leão XIV, que enviou bênçãos de unidade e paz ao povo brasileiro. Agradeço de coração o carinho de Sua Santidade e reitero o convite para que visite o Brasil. Será recebido de braços abertos, com muito afeto e fé'", disse o presidente brasileiro em resposta ao pontífice.

A troca de mensagens ocorreu durante o deslocamento de Leão XIV pela América do Sul. O pontífice deixou o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino, na região metropolitana de Roma, e realizou um voo de mais de 13 horas até o continente sul-americano.

Qual será a agenda do papa Leão XIV na América do Sul?

A viagem apostólica de Leão XIV prevê compromissos no Uruguai, na Argentina e no Peru. O primeiro compromisso oficial aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6, em Montevidéu, capital uruguaia.

Durante o trajeto, o pontífice enviou saudações aos países sobrevoados, começando pela própria Itália, de onde partiu para a viagem internacional.

A passagem pelo continente reúne compromissos religiosos e encontros institucionais nos três países, dentro da agenda oficial do líder da Igreja Católica.