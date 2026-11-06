Ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña é preso após escândalo financeiro

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O ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi preso nesta sexta-feira, 6, por determinação do Ministério Público do país. A medida faz parte de uma investigação que apura suspeitas de gestão fraudulenta e outros possíveis crimes relacionados ao escândalo financeiro do Ueno Bank.

A ordem foi expedida por quatro promotores responsáveis pelo caso. Após o encerramento do julgamento no Senado, agentes da polícia federal foram até a residência de Peña e cumpriram o mandado de prisão.

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A relação financeira do ex-presidente com o grupo empresarial já havia sido declarada publicamente. Em 2023, Peña informou possuir ações da Ueno Holding avaliadas em 6,144 bilhões de guaranis (R$ 5,28 bilhões). A participação foi vendida por ele em abril de 2025.

Na mesma declaração patrimonial, o ex-presidente também registrou um certificado de depósito de 2,4 bilhões de guaranis (R$ 2,06 milhões) no Ueno Bank, além de um título da Itti, empresa especializada no desenvolvimento de softwares financeiros.

As conexões familiares também aparecem na investigação. O irmão de Peña figura como sócio da U Holding SARL, empresa que seria utilizada pelo grupo para controlar o Ueno Bank.