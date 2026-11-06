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Cerveja não deve ficar mais cara com “imposto do pecado” em 2027

MP prevê compensação de tributos federais para manter carga tributária do setor no primeiro ano

Leo Almeida
Por
MP foi publicada na noite desta quinta-feira, 5
MP foi publicada na noite desta quinta-feira, 5 - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O preço da cerveja não deverá subir em 2027 com a entrada em vigor do Imposto Seletivo, conhecido como “imposto do pecado”, criado pela reforma tributária. A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê uma compensação de tributos federais para evitar o aumento da carga tributária sobre o setor no primeiro ano de vigência do novo imposto.

A informação foi apurada pela analista de Política da CNN Larissa Rodrigues. Embora a cerveja passe a ser tributada pelo Imposto Seletivo, com alíquota de 4,2%, a medida prevê descontos em outros tributos federais pagos pelas empresas, principalmente na Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substituirá o PIS/Cofins.

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Com o mecanismo, a carga tributária total do setor deverá permanecer no mesmo patamar em 2027. A expectativa do governo federal é que não haja repasse de custos adicionais ao consumidor nesse período.

O arranjo foi resultado de um acordo entre o Ministério da Fazenda e representantes do setor de bebidas, em meio à demora na publicação da medida provisória que regulamenta o novo tributo.

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Preços podem mudar a partir de 2028

A manutenção dos preços, no entanto, não está garantida para os anos seguintes. Segundo fontes consultadas pela CNN, o governo deverá encaminhar novos projetos de lei ao Congresso Nacional até maio de 2027 para definir a estrutura do Imposto Seletivo a partir de 2028.

Com isso, um eventual aumento da tributação sobre as bebidas poderá pressionar os preços a partir daquele ano.

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) afirmou esperar a continuidade do diálogo com o Ministério da Fazenda para evitar maior pressão inflacionária. A entidade também destacou que a cerveja brasileira já está sujeita a uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo e manifestou preocupação com a possibilidade de agravamento desse cenário a partir de 2028.

Imposto também pode impactar bares e restaurantes

Além da indústria, a implementação do Imposto Seletivo poderá refletir nos custos de bares e restaurantes. Ao portal A TARDE, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirmou que os estabelecimentos deverão se adaptar às mudanças tributárias, como ocorre em outros aumentos de impostos.

Segundo a entidade, a tendência é que o custo adicional seja incorporado aos preços dos cardápios. O repasse, porém, não deverá ocorrer necessariamente de imediato, mas à medida que os estabelecimentos atualizarem seus menus.

“Mesmo que não aconteça de imediato, à medida que as empresas forem refazendo o cardápio o preço estará refletindo o aumento nos impostos, tanto no de bebidas quanto nos aumentos de outros impostos”, informou a associação.

Como funciona o Imposto Seletivo?

Criado pela reforma tributária, o Imposto Seletivo incide sobre produtos e atividades considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Entre os itens alcançados estão bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros, veículos, loterias, apostas e jogos de fantasy sports.

A cobrança ocorre uma única vez por produto, geralmente na fabricação ou na importação, sem acumulação ao longo da cadeia produtiva. No caso das bebidas alcoólicas, a tributação varia conforme o teor de álcool: quanto maior a concentração, maior tende a ser o imposto.

Diferentemente do IBS e da CBS, o Imposto Seletivo não gera créditos tributários para as etapas seguintes da cadeia. O valor pago é incorporado ao custo do produto e também compõe a base de cálculo desses outros tributos.

A cobrança está prevista para começar em 2027, mas deverá respeitar a noventena, prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da norma e o início da exigência do imposto. Por isso, a previsão do governo é que a tributação comece em fevereiro daquele ano.

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Tags

imposto do pecado Imposto Seletivo Lula

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