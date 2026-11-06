Quem é Pedro Alliana, novo presidente do Paraguai após impeachment e prisão de Peña

De ex-jogador de basquete a presidente do Paraguai, Pedro Alliana, de 52 anos, assumiu o comando do país nesta sexta-feira, 6, após o impeachment de Santiago Peña, de quem era vice-presidente. Filiado ao Partido Colorado, historicamente dominante na política paraguaia, ele chega ao cargo em meio a uma crise política e financeira provocada pelo escândalo envolvendo o banco ueno.

Natural de Pilar, no departamento de Ñeembucú, no sudoeste do Paraguai, Alliana é casado e pai de quatro filhos. Antes de ingressar na vida pública, trabalhou no comércio e integrou a seleção paraguaia de basquete, participando de torneios nacionais da modalidade.

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Formado em Relações Internacionais pela Universidade San Sebastián, construiu sua trajetória política dentro do Partido Colorado, mesma legenda de Peña. Entre 2008 e 2012, foi governador do departamento de Ñeembucú. Depois, exerceu mandato como deputado por dez anos, entre 2013 e 2023.

Durante sua passagem pela Câmara, também liderou a bancada do Partido Colorado, função que desempenhou de 2015 a 2023.

Em abril deste ano, Alliana anunciou sua pré-candidatura à Presidência do Paraguai nas eleições de 2028. O projeto recebeu apoio declarado de Santiago Peña e do ex-presidente Horacio Cartes.

Chegada à Presidência

A posse de Alliana ocorreu após o Senado paraguaio aprovar, nesta sexta-feira, o afastamento definitivo de Santiago Peña. O então presidente foi acusado de conflito de interesses, manipulação de regras e desvio de recursos previdenciários, entre outras irregularidades.

As denúncias estão relacionadas ao escândalo envolvendo o banco ueno, pertencente ao Grupo Vázquez. A instituição encerrou as atividades na terça-feira, 3, após o Banco Central iniciar o processo de liquidação, diante da identificação de recursos insuficientes para cobrir suas obrigações financeiras.

A autoridade monetária relacionou o problema a empréstimos concedidos a empresas vinculadas ao próprio banco. Com aproximadamente 3 milhões de clientes, a instituição concentrava cerca de US$ 850 milhões em depósitos públicos, incluindo recursos do Instituto de Previdência Social.

Peña, que também é economista, foi acionista do grupo proprietário do banco até março do ano passado. A acusação contra ele também aponta que o Banco Central paraguaio teria encoberto problemas na instituição.

Após a aprovação do impeachment, Alliana foi convocado para assumir a Presidência em uma cerimônia realizada no Congresso do Paraguai. Em seu primeiro discurso no cargo, prometeu que os clientes que tiveram os depósitos congelados no ueno receberão o dinheiro de volta.

Ex-presidente é preso após impeachment

O ex-presidente Santiago Peña foi preso nesta sexta-feira, 6, por determinação do Ministério Público do Paraguai. A ordem faz parte de uma investigação sobre suspeitas de gestão fraudulenta e outros possíveis crimes relacionados ao escândalo financeiro do Ueno Bank.

O mandado foi expedido por quatro promotores responsáveis pelo caso. Após o encerramento do julgamento no Senado, agentes da polícia federal foram até a residência de Peña e cumpriram a ordem de prisão.