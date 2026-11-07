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MERCADO DE BETS

Justiça derruba liberação de bets e muda situação de três plataformas

TRF3 suspendeu a autorização nesta sexta, atendendo a recurso da Advocacia-Geral da União

Beatriz Santos
Por
Suspensão das atividades das bets foi anunciada pelo governo federal em 25 de setembro
Suspensão das atividades das bets foi anunciada pelo governo federal em 25 de setembro - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil
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A Justiça Federal suspendeu, nesta sexta-feira, 6, a decisão que autorizava a retomada das atividades de três casas de apostas online no Brasil.

A determinação atinge as plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online, pertencentes à empresa CDA Gaming Ltda., e foi proferida pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), desembargador Johonsom Di Salvo, após recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União (AGU).

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A suspensão acontece um dia depois de a desembargadora Adriana Pileggi, também do TRF3, conceder uma liminar favorável à empresa, permitindo que as três plataformas voltassem a funcionar mesmo após a medida provisória do governo federal que determinou a proibição das casas de apostas esportivas e dos cassinos online no país.

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A autorização havia permitido a retomada dos serviços a partir de quinta-feira, 5. Na manhã da última sexta-feira, uma das plataformas já havia voltado a funcionar. A decisão, no entanto, tinha caráter provisório e não contemplava outras empresas do setor.

Com o novo entendimento, a liberação concedida à CDA Gaming fica suspensa até o trânsito em julgado da ação ou até que uma nova decisão seja tomada pela Presidência do TRF3.

Por que a Justiça suspendeu a liberação das casas de apostas?

Ao analisar o recurso da AGU, o presidente do TRF3 considerou que a medida provisória do governo federal deve ser aplicada de maneira uniforme a todas as empresas do setor.

Na decisão, Johonsom Di Salvo avaliou que a manutenção da autorização concedida à CDA Gaming poderia provocar insegurança jurídica e prejudicar a aplicação nacional da política pública.

O desembargador classificou a possibilidade de manter a liminar como uma situação de "instabilidade normativa incompatível com a gestão de política pública de alcance nacional".

Ele também destacou a necessidade de priorizar o interesse coletivo diante de possíveis prejuízos relacionados à continuidade das atividades das plataformas.

"Em hipótese de colisão entre interesses privados e valores coletivos, impõe-se a prevalência do interesse público, sobretudo quando demonstrado risco de lesão grave e de difícil reparação, como verificado no caso concreto", afirmou.

Outro ponto considerado pelo magistrado foi a existência de questionamentos sobre a medida provisória no Supremo Tribunal Federal (STF). O tema é discutido em quatro ações que estão sob relatoria do ministro Luiz Fux.

Nesta semana, a Corte realizou uma audiência pública para debater a proibição das apostas online no Brasil.

Casas de apostas chegaram a ser autorizadas a funcionar no Brasil

A decisão que permitiu a retomada das três plataformas havia sido concedida na quinta-feira, 5, após um pedido apresentado pela CDA Gaming ao TRF3.

A empresa conseguiu reverter uma proibição que já havia sido mantida por dois juízes em primeira instância. Ao analisar o recurso, a desembargadora Adriana Pileggi considerou que o governo federal estabeleceu um prazo muito curto para o encerramento das atividades, sem levar em conta os investimentos realizados pelas empresas para obter autorização e atuar legalmente no país.

A magistrada também destacou que as plataformas receberam aval do próprio governo e investiram em equipamentos, tecnologia e estrutura para operar. Por esse motivo, avaliou que não seria adequado exigir a interrupção imediata dos serviços.

A decisão beneficiava exclusivamente as plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online. Caso o governo federal não cumprisse a determinação, poderia receber uma multa diária de R$ 200 mil.

A Advocacia-Geral da União, por sua vez, informou que recorreria da liberação. O recurso apresentado pela AGU resultou na suspensão da liminar nesta sexta-feira.

O que levou à proibição das casas de apostas no Brasil?

A suspensão das atividades das bets foi anunciada pelo governo federal em 25 de setembro, por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A determinação proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, jogos online e cassinos virtuais no país, incluindo plataformas como o Jogo do Tigrinho.

O texto também atingiu empresas que atuavam no mercado de apostas esportivas e jogos online.

A CDA Gaming havia recebido autorização do Ministério da Fazenda, por meio da Portaria SPA/MF 255/25, para explorar apostas esportivas e jogos online em ambientes físicos e virtuais. Para obter a licença, a empresa pagou R$ 30 milhões.

O documento tinha validade prevista até 31 de dezembro de 2029 e foi utilizado como fundamento no pedido apresentado à Justiça para tentar reverter a proibição.

Proibição das bets também é questionada no Supremo

A medida provisória que determinou a suspensão das casas de apostas é alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal.

Em 28 de setembro, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) recorreram à Corte para tentar suspender os efeitos da decisão do governo.

As entidades argumentaram que a medida provisória foi publicada sem a demonstração dos requisitos de urgência. Também apontaram uma contradição entre a proibição e a atuação anterior do próprio Executivo, que havia encaminhado ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o setor, aprovado em 2023.

As associações pediram que a suspensão permanecesse até uma decisão definitiva do Congresso ou do STF, com a manutenção das regras anteriores e das atividades das empresas autorizadas.

Na terça-feira, 3, o ministro Luiz Fux, relator das ações, promoveu uma audiência pública para discutir a medida provisória. O encontro reuniu representantes de clubes de futebol, organizações da sociedade civil e integrantes do governo.

Durante a audiência, Fux defendeu o banimento das bets, mas ressaltou que a decisão do Executivo também envolve questões que precisam ser avaliadas pelo Supremo, entre elas a segurança jurídica dos contratos e os possíveis impactos econômicos da proibição.

Justiça já havia suspendido liberação de outra casa de apostas

A decisão desta sexta-feira não é a primeira vez que o presidente do TRF3 suspende uma autorização judicial para o funcionamento de uma plataforma de apostas.

Em outubro, Johonsom Di Salvo já havia derrubado uma liminar que permitia a retomada das atividades da Stake Brasil. O novo entendimento reforça a discussão judicial sobre a aplicação da medida provisória que suspendeu as atividades das casas de apostas online no país.

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