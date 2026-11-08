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POLÍTICA

Governo defende investigação sobre ameaças de morte contra Ana Elisa

A jovem está sendo acompanhada pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos

Luiza Nascimento
Por
Ana Elisa
Ana Elisa - Foto: Reprodução/Instagram @anaelisast
Eleições 2026

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) defendeu investigações sobre as ameaças de morte e estupro feitas contra a deputada federal eleita Ana Elisa (PT). Neste domingo, 8, a pasta afirmou que está acompanhando o caso.

Segundo o MDHC, a jovem está sendo acompanhada desde 9 de outubro, pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), voltado para pessoas em situação de risco, vulnerabilidade ou vítimas de ameaças.

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O programa envolve:

  • Análise de risco;
  • medidas protetivas;
  • encaminhamento de denúncias às autoridades competentes, para eventual responsabilização de infratores.

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Ameaças à Ana Elise

Ana Elisa Silva (PT), de 21 anos, influenciadora e eleita a deputada federal mais jovem de Minas Gerais, denunciou à Polícia Civil que recebeu ameaças de morte e de estupro, além de ataques racistas, por e-mail durante a campanha eleitoral.

A mensagem foi enviada à jovem em 5 de setembro. Nela, o autor se identificou como “integrante de um grupo supremacista branco” e fez referência à Ku Klux Klan, grupo extremista e racista dos Estados Unidos.

O autor também mencionou dados pessoais de Ana Elisa para demonstrar que sabia como localizá-la e fez ameaças contra a família da deputada eleita.

Em publicação nas redes sociais, ela divulgou parte do conteúdo da mensagem, onde o autor expressava ódio contra mulheres negras em espaços de poder.

“Nós não apenas toleramos mulheres pretas que acham que podem representar 'o povo' vestindo aqueles ternos ridículos e falando em tom alto sobre justiça social. Nós os desprezamos. E especificamente, nós desprezamos você.”

Além dos ataques racistas, a mensagem continha ameaças de morte e de violência sexual contra Ana Elisa.

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Tags

Ana Elisa Ministério dos direitos humanos PT

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