Governo defende investigação sobre ameaças de morte contra Ana Elisa

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) defendeu investigações sobre as ameaças de morte e estupro feitas contra a deputada federal eleita Ana Elisa (PT). Neste domingo, 8, a pasta afirmou que está acompanhando o caso.

Segundo o MDHC, a jovem está sendo acompanhada desde 9 de outubro, pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH), voltado para pessoas em situação de risco, vulnerabilidade ou vítimas de ameaças.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O programa envolve:

Análise de risco;

medidas protetivas;

encaminhamento de denúncias às autoridades competentes, para eventual responsabilização de infratores.

Ameaças à Ana Elise

Ana Elisa Silva (PT), de 21 anos, influenciadora e eleita a deputada federal mais jovem de Minas Gerais, denunciou à Polícia Civil que recebeu ameaças de morte e de estupro, além de ataques racistas, por e-mail durante a campanha eleitoral.

A mensagem foi enviada à jovem em 5 de setembro. Nela, o autor se identificou como “integrante de um grupo supremacista branco” e fez referência à Ku Klux Klan, grupo extremista e racista dos Estados Unidos.

O autor também mencionou dados pessoais de Ana Elisa para demonstrar que sabia como localizá-la e fez ameaças contra a família da deputada eleita.

Em publicação nas redes sociais, ela divulgou parte do conteúdo da mensagem, onde o autor expressava ódio contra mulheres negras em espaços de poder.

“Nós não apenas toleramos mulheres pretas que acham que podem representar 'o povo' vestindo aqueles ternos ridículos e falando em tom alto sobre justiça social. Nós os desprezamos. E especificamente, nós desprezamos você.”

Além dos ataques racistas, a mensagem continha ameaças de morte e de violência sexual contra Ana Elisa.